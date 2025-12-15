Vợ Duy Mạnh đu trend thuê "trạm tỷ" chụp ảnh nhưng netizen lại thắc mắc: "Chị mang bầu nữa hả"

Dạo một vòng mạng xã hội những ngày gần đây, dễ thấy trào lưu thuê "trạm tỷ" chụp ảnh đang được nhiều người hưởng ứng. Từ các bạn trẻ cho tới hội mẹ bỉm, ai cũng khoe loạt ảnh với background đời thường, ánh sáng tự nhiên, góc chụp mộc mạc do những người hâm mộ idol chụp lại một cách âm thầm, nhưng kết quả ảnh trả về sẽ lung linh, xuất thần như sao showbiz. Và tất nhiên, nàng WAG Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh cũng không nằm ngoài đường đua này.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, tiểu thư Hà thành khoe được "trạm tỷ" của chính Duy Mạnh chụp ảnh cho. Quỳnh Anh xuất hiện với phong cách giản dị quen thuộc: váy dáng rộng, giày bệt, tóc xõa tự nhiên, không cầu kỳ trang điểm. Nhưng thay vì những bức ảnh "sống ảo" đầy thần thái idol, "trạm tỷ" lại ghi lại những lúc bà xã Duy Mạnh bế con trên lưng, ngang hông với cái lườm sắc lẹm, có lúc nắm tay con đi dạo, có khi chỉ đơn giản là đứng một mình giữa phố. Không filter lấp lánh, không tạo dáng quá đà, mọi thứ đều rất "đời" - đúng tinh thần của trend "trạm tỷ".

Tuy nhiên, điều khiến netizen thắc mắc hơn cả lại nằm ở chiếc váy mà Quỳnh Anh mặc. Không Chiếc váy rộng cùng những khoảnh khắc bế con, đứng nghiêng vô tình tạo cảm giác vòng hai lùm lùm. Dưới phần bình luận, thay vì bàn tán về concept hay góc chụp, netizen lại đồng loạt đặt câu hỏi quen mà không hề cũ: "Ủa chị mang bầu nữa hả?".

Trước sự tò mò của cư dân mạng, nhiều người cũng nhanh chóng lên tiếng "giải oan", cho rằng đây chỉ là phong cách thường thấy của bà xã Duy Mạnh. Bởi cô nàng chỉ là yêu thích kiểu dáng váy thế này, cũng một phần do góc chụp dìm nhẹ mà thôi. Bản thân vợ Duy Mạnh từ trước đến nay vẫn trung thành với phong cách thoải mái, ưu tiên sự tiện lợi khi chăm con, nên việc bị hiểu nhầm là điều khó tránh khỏi.

Dù bị hỏi chuyện bầu bí ngoài ý muốn, loạt ảnh vẫn nhận về nhiều phản hồi tích cực. Không ít netizen khen cô giữ được vẻ ngoài giản dị, gần gũi, đúng chất mẹ bỉm đời thường. Có người còn hài hước bình luận: "Chưa cần biết có bầu hay không, nhìn là thấy mùi hạnh phúc gia đình rồi".