Vợ tiểu thư Hà thành của Duy Mạnh dạo này xinh - sang - xịn miễn chê

Dạo gần đây, nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã cầu thủ Đỗ Duy Mạnh liên tục gây sốt mạng xã hội vì nhan sắc và phong cách thời trang lên hương thấy rõ. Mỗi lần xuất hiện là một lần dân tình phải bàn luận rôm rả: vừa xinh, vừa sang, lại còn chuẩn vibe "tiểu thư Hà thành" - nhìn là mê!

Trong những clip chia sẻ đời thường, cô nàng trung thành với kiểu makeup tự nhiên, tập trung vào làn da bóng khỏe, chân mày gọn gàng và đôi môi tươi tắn. Cách trang điểm không cầu kỳ nhưng hợp gương mặt đến lạ, tạo cảm giác trẻ trung hơn hẳn. Quỳnh Anh cũng làm tóc cực kì tối giản mà vẫn "hack tuổi", để xõa nhẹ nhàng hoặc kẹp nửa đầu đều xinh. Vibe của bà xã Duy Mạnh gần đây đầy nét tươi - trẻ - mềm mại khiến netizen ấn tượng.

Phong cách ăn mặc dạo này của cô nàng cũng ít nhiều thay đổi, không còn bị chê mặc xấu như trước. Quỳnh Anh chủ yếu diện các item basic nhưng form đẹp, tông màu nhã nhặn, đặc biệt là hợp dáng. Khi thì cô nàng khoác áo cardigan mỏng kiểu Hàn, quần jeans ống đứng và áo thun trắng - combo quốc dân nhưng vẫn tỏa sáng. Lúc lại diện áo thu đông tối màu đơn giản nhưng tinh tế.

Túi Hermes nửa tỷ - điểm nhấn sang chảnh khỏi bàn

Nhưng điều khiến dân tình trầm trồ nhất chắc phải là loạt đồ hiệu chuẩn quý cô luxury. Trong loạt ảnh gần đây, cô nàng xách hẳn túi Hermès Birkin trị giá khoảng nửa tỷ đồng - món đồ mà hội tín đồ thời trang đều ao ước sở hữu.

Kết hợp outfit đơn giản cùng chiếc túi "đỉnh chóp" này và loạt phụ kiện đắt đỏ như đồng hồ hiệu, vòng tay, nhẫn..., bà xã Duy Mạnh nhận về sự chú ý, khẳng định đúng danh xưng nàng WAG ghiền đồ hiệu nhất nhì làng bóng đá.

Quỳnh Anh dạo này nhan sắc "lên hương", nhờ cách makeup phù hợp, mặc đẹp hơn, sang chảnh và thời thượng hơn nhờ phụ kiện trăm triệu và đặc biệt là thần thái đầy năng lượng, vui tươi khiến người ta khó rời mắt.