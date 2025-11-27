Em gái chân dài của thủ môn Lâm Tây lại gây sốt: Visual hot girl, nụ cười "đốn tim", vòng eo phẳng lì nhìn thích mê!

Mỗi lần xuất hiện là một lần "chiếm sóng", cô nàng Đặng Thanh Giang - em gái ruột của thủ môn ĐT Việt Nam Đặng Văn Lâm (Lâm Tây) mới đây tiếp tục khiến dân mạng xôn xao vì nhan sắc ngọt ngào tuổi 18, ngày càng "lên hương" thấy rõ. Trong loạt hình mới, cô nàng khoe visual chuẩn hot girl cùng thần thái lạnh lùng mà cuốn cực kỳ, thêm outfit basic nhưng cực tôn dáng khiến ai nhìn cũng phải dừng lại vài giây.

Ở tuổi 18, em gái Lâm Tây sở hữu gương mặt xinh đẹp cuốn hút, chiều cao nổi bật gần 1m80, đôi chân dài thẳng tắp cùng body mảnh mai nhưng săn chắc. Đặc biệt, vòng eo phẳng lì - chuẩn "không mỡ thừa" - chính là điểm khiến dân mạng trầm trồ không ngớt.

Đứng cùng vợ chồng Đặng Văn Lâm và Yến Xuân, Thanh Giang dễ dàng "chiếm spotlight", góc nghiêng cực phẩm, góc chính diện cũng đẹp, thần thái thì sang chảnh, biểu cảm lại dáng yêu khiến netizen mê mẩn.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, cô em út nhà thủ môn tuyển Việt Nam còn được khen bởi vibe dễ thương, trẻ trung đúng chất Gen Z. Mỗi tấm ảnh đăng lên đều nhanh chóng được dân mạng khen tới tấp vì vibe gái đẹp thanh xuân. Nhiều người còn khẳng định: "Em gái hot nhất làng bóng đá chính xác gọi tên em gái Lâm Tây rồi còn gì nữa!".

Dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện, dù diện chiếc áo phông oversize đơn giản nhưng cô nàng vẫn cực hút mắt. Bên cạnh đó, loạt khoảnh khắc chụp với anh trai và chị dâu trong phòng chụp ảnh cũng khiến cộng đồng mạng "xỉu ngang xỉu dọc" vì đáng yêu và năng lượng quá đỉnh.

Ở tuổi 18, Thanh Giang gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, ngọt ngào, và chắc chắn cô nàng sẽ còn bùng nổ visual hơn nữa trong tương lai.



