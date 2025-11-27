U22 Campuchia bất ngờ rút khỏi SEA Games 33?

Báo Thái Lan Khaosod vừa đưa tin đoàn thể thao Campuchia bất ngờ gửi thông báo tới ban tổ chức SEA Games 33, xin rút lui khỏi 8 môn thi đấu, trong đó có bóng đá, judo, karate, pencak silat, bi sắt, đấu vật, wushu và cầu mây. Thông tin này lập tức gây xôn xao cộng đồng fan thể thao, bởi việc rút lui có thể ảnh hưởng lớn đến lịch thi đấu, thậm chí "vỡ bảng" ở một số môn.

Bóng đá nam sẽ bị ảnh hưởng nếu có đội bóng rút lui

Theo đó, nếu tin này là thật, Campuchia sẽ chỉ tham dự 13 môn còn lại trong tổng số 26 môn thi đấu của SEA Games 33. Sự kiện này không chỉ tác động đến các bảng đấu mà còn ảnh hưởng tới cơ hội giành huy chương của các đoàn khác.

Tuy nhiên, trước những thông tin lan truyền, trưởng đoàn thể thao Thái Lan, ông Thana Chaiprasit, khẳng định rằng tin đồn về việc Campuchia bỏ SEA Games 33 là không chính xác. Ông nhấn mạnh Campuchia vẫn tham dự đại hội, đăng ký vận động viên thi đấu đầy đủ và tham gia các cuộc họp chính thức như dự kiến.

Trước đó, Campuchia đã có quyết định giảm mạnh số lượng VĐV từ dự kiến 1.515 người xuống còn 57 người. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng đoàn có thể không đủ lực lượng cho một số môn thi, từ đó xuất hiện những tin đồn về việc rút lui. Tuy nhiên, theo khẳng định từ ban tổ chức, Campuchia vẫn giữ quyền tham dự và chưa có thông báo chính thức về việc bỏ môn.



