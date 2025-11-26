Cầu thủ M. của MU dính bê bối tình ái chấn động với người mẫu từng tuyên bố gây sốc

Drama liên quan đến Marouane Fellaini - cựu tiền vệ từng làm mưa làm gió ở Premier League - bất ngờ hot trở lại khi loạt câu chuyện "khó đỡ" năm nào với người mẫu Eglantine Aguilar được đào lại. Đàng trai được đàng gái mô tả là kiểu người thích… "vòng 3 càng to càng tốt" và từng khiến cô phải bay nửa vòng trái đất chỉ để rồi nhận cái kết đắng.

Fellaini - cầu thủ vừa đón sinh nhật tuổi 38 - từng khoác áo Everton và Man Utd trước khi sang Trung Quốc chơi cho Shandong Luneng. Nhưng ngoài sân cỏ, anh cũng sở hữu một "hồ sơ yêu đương" rối rắm chẳng kém gì ai.

Người mẫu "muốn ngủ với cả đội bóng" bị bỏ rơi sau 2 tháng mặn nồng

Năm 2015, Fellaini được cho là có liên hệ tình cảm với người mẫu nóng bỏng Eglantine Aguilar - người từng gây sốc khi tuyên bố muốn "ngủ với cả một đội bóng Premier League".

Theo lời kể của Eglantine, cả hai trò chuyện qua lại trong khoảng 2 tháng, thậm chí còn gửi ảnh nóng cho nhau. Nhưng cô khẳng định mình từng phải hỏi thẳng Fellaini: "Tại sao lại gửi cho tôi những thứ này? Anh thiếu tôn trọng tôi à?".

Dù tỏ ra không hài lòng, cô vẫn thừa nhận đã gửi cho anh một tấm ảnh vòng 3 - và Fellaini lập tức phản hồi bằng câu nói để đời: "Trời ơi, anh thích vòng 3 to - càng to càng tốt".

Eglantine Aguilar là người mẫu quyến rũ

Bị thuyết phục bay từ LA về châu Âu… để rồi "ăn quả lừa"

Theo lời kể, Fellaini tha thiết mời Eglantine về Anh gặp mặt trực tiếp, thậm chí book vé máy bay tận £1.800 chỉ sau 30 phút nói chuyện. Cô quyết định thu xếp công việc tại Los Angeles và bay sang vì tin rằng họ "có gì đó đặc biệt". Nhưng đời không như mơ. Chỉ vài ngày sau khi gặp nhau, Fellaini bắt đầu "mất hút", trả lời tin nhắn nhỏ giọt với lý do… bận.

Sau hai lần gặp gỡ, Fellaini gần như biến mất hoàn toàn. Eglantine cay đắng nhận ra mình bị lợi dụng: "Tôi đã ngu ngốc khi tin anh ta muốn nghiêm túc. Tôi mất việc, mất bạn trai, và mất luôn niềm tin".