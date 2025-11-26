Ông hoàng EDM Diplo “xuống tiền” hơn 200 tỷ mua biệt thự vì có sân pickleball

Trong tập mới nhất của show mua bán bất động sản Selling the OC trên Netflix, DJ nổi tiếng Diplo khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện trong một căn biệt thự Malibu. Trong show nam DJ “xuống tiền mua ngay tại chỗ” chỉ bởi căn nhà sở hữu sân pickleball riêng, yếu tố được cho là “quyết định” thương vụ.

Câu chuyện còn lan truyền rằng hoa hồng môi giới cho thương vụ này là 389.850 USD (khoảng 10 tỷ đồng), chiếm khoảng 5% tổng giá trị căn nhà. Tính tổng, Diplo được cho là chi khoảng 7,8 triệu USD (hơn 200 tỷ đồng) để sở hữu dinh thự mơ ước. Nghe thôi cũng đủ thấy độ chịu chơi đúng chất ông hoàng EDM.

DJ nổi tiếng Diplo chi đậm vì thú vui pickleball

Khung cảnh căn biệt thự

Động thái này một lần nữa cho thấy pickleball đang trở thành biểu tượng của phong cách sống thượng lưu, không chỉ là một môn thể thao mà còn là điểm nhấn quyền lực trong thị trường bất động sản hạng sang hiện nay. Người nổi tiếng giờ mua nhà, không chỉ cần hồ bơi hay view biển, mà còn cần sân pickleball để thể hiện đẳng cấp.