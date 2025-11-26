Rợn người những phút cuối đời của huyền thoại bóng đá Maradona: “Ngôi nhà kinh hoàng”, cơ thể sưng phồng, bị bỏ mặc tàn nhẫn

Đã tròn 5 năm kể từ ngày huyền thoại bóng đá Diego Maradona qua đời, nhưng những câu chuyện xoay quanh khoảnh khắc cuối đời của ông vẫn khiến cả thế giới rùng mình. Không chỉ là bi kịch của một thiên tài bóng đá sa ngã, mà còn là tấm bi kịch về sự cô độc, bê bối và loạt cáo buộc gây sốc nhắm vào đội ngũ chăm sóc ông.

Một tượng đài bóng đá… và cú trượt dài ngoài sân cỏ

Sinh năm 1960, Diego Maradona mãi mãi được nhớ đến như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Ông đưa Argentina lên đỉnh World Cup 1986 với “Bàn tay của Chúa” và “Bàn thắng của thế kỷ”, trở thành nguồn cảm hứng cho cả thế hệ - từ các cầu thủ vô danh cho đến Lionel Messi.

Nhưng ánh hào quang ấy luôn bị bóng tối bám theo. Maradona cả đời vật lộn với ma túy, sức khỏe suy kiệt và những scandal không hồi kết. Ngay cả khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, ông vẫn nhiều lần bị cấm thi đấu. Năm 1991, Maradona ương tính với ma túy, bị cấm 15 tháng, kết thúc thời đại huy hoàng tại Napoli. Năm 1994, kết quả kiểm tra của Maradona dương tính tại World Cup, tiếp tục bị treo giò. Năm 1997, danh thủ lại dính doping, chính thức khép lại sự nghiệp lẫy lừng.

Giây phút cuối đời trong đau đớn: trái tim gấp đôi kích thước bình thường

Ngày 25/11/2020, Maradona trút hơi thở cuối cùng tại một ngôi nhà thuê ở Tigre (Argentina), nơi ông đang hồi phục sau phẫu thuật não. Bản kết luận: nhồi máu cơ tim.

Nhưng những gì được phơi bày sau đó còn ám ảnh hơn: Ông đau đớn suốt 12 tiếng trước khi qua đời. Trái tim của ông to hơn gấp đôi người bình thường. Cơ thể mang nhiều bệnh lý: giãn cơ tim, xơ gan, viêm cơ tim. Ông bị cho uống bia buổi sáng, tối lại được cho thuốc ngủ hòa lẫn rượu.

Tin nhắn WhatsApp của bác sĩ thậm chí viết: “Ông béo sẽ sớm chết thôi”. Có cáo buộc Maradona bị… xịt nước lạnh để rửa người thay vì được tắm đàng hoàng.

“Ngôi nhà kinh hoàng”: nơi huyền thoại bước vào những ngày tăm tối nhất

Công tố viên Patricio Ferrari đã gây chấn động khi mô tả nơi Maradona sống trong những ngày cuối đời là một “ngôi nhà kinh hoàng”, nơi ông bị bỏ mặc trong tình trạng không tỉnh táo, không thể tự quyết định sức khỏe của mình.

Trong phiên tòa, Ferrari giơ ra bức ảnh cuối đời của Maradona: nằm ngửa, bụng sưng phồng, áo phông đen kéo lên để lộ cơ thể phù nề.

Ông nói: "Đây là cách ông ấy chết. Và trong ngôi nhà ấy, không ai làm đúng nhiệm vụ của mình".

7 nhân viên y tế - từ bác sĩ thần kinh, bác sĩ tâm thần đến điều dưỡng - bị cáo buộc giết người với khả năng có chủ ý vì sự bất cẩn nghiêm trọng.

Phiên tòa nổ tung vì… thẩm phán xuất hiện trong phim tài liệu

Tưởng rằng công lý sẽ được làm sáng tỏ, nhưng drama lại bùng lên theo cách không ai ngờ: Một trong ba thẩm phán - Julieta Makintach - bất ngờ xuất hiện trong trailer của loạt phim tài liệu 6 phần về chính… vụ án mà bà đang xét xử. Trailer còn có cả cảnh bà chuẩn bị tài liệu trước phiên tòa.

Đoạn phim gây sốc đến mức: Bị nghi quay lén trong phòng xử án. Toàn bộ phiên tòa bị đình chỉ, rồi bị tuyên bố vô hiệu. Thẩm phán Makintach sau đó từ chức.

Tất cả khiến quá trình đi tìm sự thật về cái chết của Maradona một lần nữa rơi vào hỗn loạn.

5 năm trôi qua: câu hỏi vẫn bỏ ngỏ

Dù thế giới tưởng nhớ Maradona như một thiên tài bóng đá, bi kịch của ông vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết. Một huyền thoại ra đi trong đau đớn, giữa những cáo buộc rợn người, phiên tòa đổ vỡ và những bí ẩn vẫn chưa lời giải.

Điều chắc chắn duy nhất: Diego Maradona - thiên tài ngông cuồng - đã sống, tỏa sáng và rời đi theo cách không ai có thể quên.