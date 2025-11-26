Đinh Phương Thành là ai?

Trong làng Thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam, cái tên Đinh Phương Thành không chỉ là một huyền thoại sống với bộ sưu tập huy chương đồ sộ, mà còn là một biểu tượng visual khiến hội chị em "đứng ngồi không yên" mỗi khi xuất hiện.

VĐV TDDC Đinh Phương Thành

Nếu nói về thành tích, Đinh Phương Thành chính là một "quái vật" thực thụ. Anh là trụ cột không thể thiếu của đội tuyển TDDC quốc gia, đáng chú ý SEA Games chính là nơi anh liên tục thiết lập những kỳ tích khiến Đông Nam Á phải ngả mũ.

Đinh Phương Thành đã xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi giành HCV ở 5 kỳ SEA Games liên tiếp. Từ nội dung sở trường xà kép, xà đơn, toàn năng cho đến đồng đội, mỗi lần anh bước lên sàn đấu là một lần người hâm mộ tin chắc rằng HCV sẽ nằm trong tay Việt Nam.

Đặc biệt, nhắc đến Phương Thành, không thể bỏ qua cột mốc ASIAD 2014 tại Incheon. Dù là đấu trường châu lục đầy khắc nghiệt, nam VĐV vẫn xuất sắc mang về tấm HCĐ danh giá ở nội dung xà kép. Thành tích này không chỉ khẳng định tài năng của cá nhân anh mà còn đưa TDDC Việt Nam lên bản đồ châu Á. Việc góp mặt tại Olympic Tokyo 2020 đã chứng minh đẳng cấp không phải bàn cãi của "hoàng tử TDDC" này.

Visual cực phẩm

Điều giúp Đinh Phương Thành trở thành hiện tượng mạng xã hội lại chính là vẻ ngoài "cực phẩm" của anh. Anh được người hâm mộ và truyền thông ưu ái gọi bằng biệt danh "Nam vương TDDC" hay "Hoàng tử TDDC".

Luyện tập TDDC cường độ cao đã ban tặng cho Phương Thành một body săn chắc, vạm vỡ chuẩn mực như được "tạc tượng". Đặc biệt, cơ bụng 6 múi nổi rõ và cánh tay rắn rỏi của anh luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi anh thực hiện các động tác khó khăn trên xà.

Bên cạnh body "vạn người mê", Phương Thành còn sở hữu khuôn mặt điển trai với sống mũi cao, khuôn miệng cười rạng rỡ và ánh mắt hiền lành, dễ mến. Anh chàng này thường xuyên khiến các fan nữ "tan chảy" vì sự kết hợp hài hòa giữa vẻ ngoài mạnh mẽ của một VĐV và phong thái có phần ngượng ngùng, dễ thương ngoài đời.

Chính sự đối lập thú vị này đã tạo nên một Đinh Phương Thành không thể lẫn vào đâu được: một VĐV tài năng, miệt mài cống hiến trên sàn đấu và một "nam thần" với sức hút không kém gì các idol.

Dù đã gặt hái vô số vinh quang, Đinh Phương Thành vẫn là một trong những vận động viên khiêm tốn, luôn nỗ lực vì màu cờ sắc áo. Đáng nói, SEA Games 33 diễn ra tháng 12 tại Thái Lan sẽ là kỳ Đại hội cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của Đinh Phương Thành. Người hâm mộ càng kỳ vọng "nam thần TDDC" sẽ có một SEA Games đáng nhớ ghép lại sự nghiệp đỉnh cao của mình.