Địa điểm thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 bị thay đổi do mưa lũ

Ban tổ chức SEA Games 33 đã đưa ra quyết định khẩn cấp dời toàn bộ các trận đấu của bảng B môn bóng đá nam, bao gồm U22 Việt Nam, sẽ được chuyển từ Songkhla về Bangkok sau khi tỉnh này chìm trong đợt mưa lớn gây ngập lụt nặng nề.

Theo truyền thông Thái Lan, nhiều khu vực quanh sân Tinsulanon (Songkhla) bị nước lũ bao phủ, giao thông tê liệt, một số tuyến đường bị chia cắt khiến việc di chuyển của các đội bóng không thể đảm bảo an toàn. Ông Kongsak Yodmanee – Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) xác nhận tình hình thời tiết diễn biến xấu buộc nước chủ nhà phải thay đổi địa điểm.

Để đảm bảo tiến độ thi đấu và an toàn cho vận động viên, ban tổ chức cân nhắc hai sân thay thế là sân Rajamangala và sân Thammasat (Rangsit). Cả hai đều có cơ sở vật chất hiện đại, đủ sức tiếp nhận lịch thi đấu dày đặc của bảng B.

Bangkok được chọn vì không chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn và có hệ thống giao thông ổn định, thuận tiện cho việc tổ chức trong thời gian gấp rút. Quyết định này được thông qua khi SEA Games chỉ còn hơn nửa tháng nữa sẽ khởi tranh, khiến các đội tuyển phải điều chỉnh kế hoạch di chuyển và tập luyện.

Với U22 Việt Nam, việc di chuyển từ Việt Nam sang Bangkok sẽ dễ dàng hơn

U22 Việt Nam thay đổi lịch thi đấu

Với việc chuyển sân, U22 Việt Nam sẽ đá hai trận vòng bảng tại Bangkok:

Gặp U22 Lào: ngày 4/12

Gặp U22 Malaysia: ngày 11/12

Dù ảnh hưởng bởi sự xáo trộn bất đắc dĩ, U22 Việt Nam vẫn giữ tinh thần sẵn sàng và chủ động thích nghi. Việc thi đấu ở Bangkok thậm chí được cho là có lợi hơn khi điều kiện sân bãi và thời tiết ổn định hơn nhiều so với Songkhla đang trong tình trạng cảnh báo.

Việc đổi sân “phút chót” gây áp lực rất lớn cho ban tổ chức SEA Games 33. Công tác bố trí khách sạn, an ninh, hậu cần, truyền hình và vé trận đấu đều phải sắp xếp lại trong thời gian gấp. Tuy nhiên, phía Thái Lan khẳng định sẽ tập trung toàn lực để đảm bảo các trận đấu diễn ra trơn tru và an toàn.