Vũ Trụ Gunny "độ" cực chất cùng WASA – khuấy đảo sinh nhật 11 năm với màn hợp tác đỉnh cao

Từ "nhá hàng" đến lúc hé lộ: Cộng đồng dậy sóng với đối tác bất ngờ

Sau hơn một tuần "nhá hàng" với những gợi ý úp mở, ngày 21/11, Gunny Mobi chính thức hé lộ đối tác bí ẩn khiến cộng đồng bàn tán sôi nổi: WASA – thương hiệu figure đến từ Trung Quốc được yêu thích rộng rãi tại nhiều thị trường châu Á.

Nếu giai đoạn chuẩn bị còn đầy bí ẩn với những manh mối thả rải trên fanpage, thì giờ đây mọi hoài nghi đã được xác nhận: Gunny Mobi x WASA – "Xe cổ bắn đổ dân chơi" chính thức lăn bánh. Lấy cảm hứng từ những dòng xe JDM huyền thoại thập niên 90s, bộ sưu tập thời trang và phụ kiện trong game lần này mang phong cách retro hoài niệm cực chất, đại diện cho tinh thần "dân chơi Gà Vàng" theo cách mới mẻ và hiện đại hơn.

Bộ sưu tập lần này lấy cảm hứng từ những dòng xe JDM huyền thoại thập niên 90s. WASA – viết tắt của "Wave And Style Amalgamation" (Sự hòa quyện của xu hướng và phong cách) – là thương hiệu figure nổi tiếng với bộ sưu tập WASAbaby 206, lấy cảm hứng từ văn hóa xe cổ Nhật Bản. Mỗi nhân vật trong bộ sưu tập không chỉ tái hiện hình ảnh các dòng xe huyền thoại mà còn mang một câu chuyện và tính cách riêng biệt.

Màn hợp tác này gặp nhau ở điểm chung về tinh thần "dân chơi" tạo nên ký ức thời hoàng kim: WASA với văn hóa xe độ JDM của Nhật những năm 90 – biểu tượng của tốc độ và đam mê trên đường đua, Gunny Mobi với game bắn súng tọa độ gắn liền với tuổi thơ hàng triệu game thủ Việt. Cả hai đều mang phong cách hoài niệm nhưng vẫn liên tục đổi mới để thu hút thế hệ trẻ.

Bộ sưu tập đầu tiên CHÀNG TRAI SI TÌNH - FUJIWARA lấy cảm hứng từ Toyota AE86 – huyền thoại đua đường đèo – sẽ ra mắt trong phiên bản 6.0. Thông tin này đang tạo làn sóng thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn game thủ, với hàng nghìn bình luận dự đoán về ba nhân vật còn lại sẽ xuất hiện. Ngoài ra còn có EVO- Chiến Binh Đường Cua lấy cảm hứng từ xe Mitsubishi Lancer Evolution - biểu tượng tốc độ nhanh và những cuộc đua đường phố.

Không chỉ về hình ảnh, còn là tầm nhìn phát triển sau một thập kỷ

Với 40 triệu lượt tải và hơn 2.000 guild hoạt động sôi nổi, Gunny Mobi đã chứng minh khả năng giữ chân người chơi trong thập kỷ vừa qua Sự kết hợp với một thương hiệu quốc tế như WASA không chỉ là bước tiến lớn về mặt hình ảnh, mà còn là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn phát triển – sáng tạo – mở rộng Vũ Trụ Gunny sau hơn một thập kỷ.

11 năm liên tục đổi mới, Gunny Mobi tiếp tục khẳng định vị thế tượng đài game Việt: luôn bắt nhịp xu hướng, luôn tiến lên, và luôn tạo ra năng lượng mới cho cộng đồng. Điều làm nên sự khác biệt của Gunny Mobi chính là sự đầu tư mạnh mẽ, không ngừng nghỉ của nhà phát hành, thể hiện trọn vẹn tinh thần cốt lõi "Gunny Mobi luôn tiến lên - Càng chơi càng vui" qua cải tiến đồ họa, nâng cấp gameplay chuyên sâu, tối ưu hóa trải nghiệm trên di động.

Màn hợp tác với WASA lần này không chỉ đơn thuần là sự kết hợp về hình ảnh, mà còn là sự gặp gỡ giữa hai tinh thần "dân chơi" cùng chung đam mê: WASA với văn hóa độ xe JDM, Gunny Mobi với cộng đồng game thủ luôn sáng tạo và cá tính. Cả hai đều tôn vinh phong cách retro hoài niệm nhưng không ngừng đổi mới để bắt kịp xu hướng hiện đại. Đây chính là minh chứng cho việc Gunny không chỉ dừng lại ở việc tối ưu gameplay, mà còn kết nối với văn hóa sưu tầm, mở rộng tầm ảnh hưởng của IP sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Màn collab này không chỉ là món quà sinh nhật cho cộng đồng, mà còn là tín hiệu cho thấy Gunny đang mở rộng vũ trụ của mình với những đối tác có cùng giá trị văn hóa và tầm nhìn phát triển.

Sinh nhật 11 năm: Bệ phóng cho kỷ nguyên mới

Màn hợp tác Gunny Mobi x WASA không chỉ mang đến những món đồ trong game độc đáo với phong cách JDM retro, mà còn hứa hẹn một loạt hoạt động kỷ niệm sinh nhật 11 năm sắp tới. Đây là thời điểm lý tưởng để các "dân chơi gà vàng" trở lại, cùng khám phá những thay đổi lớn và tận hưởng sự kiện mừng sinh nhật Gunny Mobi tròn 11 tuổi.

Nhà phát hành cam kết tiếp tục phát triển và cải tiến mạnh mẽ, không chỉ ở các sự kiện tri ân mà còn trong chiều sâu gameplay. Gunny Mobi vẫn giữ nguyên bản sắc quen thuộc nhưng được nâng cấp với những yếu tố mới mẻ và đầu tư chỉn chu hơn. Đặc biệt, Gunny Mobi sẽ tiếp tục ra mắt các skin độc lạ chưa từng có từ bộ sưu tập hợp tác với WASA.

Điểm nổi bật của chiến dịch này là trải nghiệm đa tầng: không chỉ có skin mới, in-game event và animation trong game, mà còn kết hợp với các hoạt động offline như Community Event, Zalo Fest, và Mr & Miss event. Đây là sự mở rộng tiếp theo trong chuỗi hoạt động cộng đồng của Gunny Mobi, tiếp tục tạo nên một vũ trụ văn hóa xoay quanh tinh thần "dân chơi xe cổ bắn độ". Mục tiêu là duy trì vị thế sân chơi giải trí bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển của cộng đồng trong kỷ nguyên mới.

Lưu ý: Game dành cho lứa tuổi 12+

Theo dõi thông tin và cùng Gunny Mobi ăn mừng sinh nhật:

Trang chủ: http://gunnymobi.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/gaming/GunnyMobi

Tham gia ngay Group Cộng đồng Gunner Gunny Mobi tại đây nhé:

https://www.facebook.com/groups/gunnymobi.official và

http://facebook.com/groups/gunnymobi.official