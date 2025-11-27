Nữ VĐV thể hình xinh như thiên thần nhưng nhìn xuống dưới thì sốc với vòng 3 siêu khổng lồ

Thế giới thể hình luôn là nơi sản sinh ra những hình thể vượt ngoài sức tưởng tượng, nhưng có lẽ trường hợp của Vanessa Ataides đang giữ vị trí đặc biệt nhất thời điểm hiện tại. Không phải là một VĐV thể hình thuần túy chỉ tập trung vào cơ bắp, Vanessa là một fitness model nổi tiếng toàn cầu, nhưng điểm khiến cô gây sốc chính là sự đối lập đỉnh cao giữa khuôn mặt và hình thể.

Nếu chỉ nhìn vào những bức ảnh cận mặt, hẳn bạn sẽ nghĩ Vanessa là một cô nàng "hot girl" nào đó. Cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú và nụ cười ngọt ngào, dễ thương, đúng chuẩn visual "búp bê" khiến cánh đàn ông "đổ rầm rầm".

Tuy nhiên, mọi sự ngỡ ngàng chỉ thực sự bắt đầu khi ánh mắt bạn chuyển xuống phần thân dưới. Vòng 3 của Vanessa không chỉ đơn giản là lớn, mà phải dùng từ "khổng lồ" hay "cực khủng" để miêu tả. Với số đo lên đến 127cm, một con số khiến bất kỳ siêu mẫu hay ngôi sao nổi tiếng nào cũng phải kinh ngạc. Vanessa gần như đã trở thành "nữ hoàng vòng 3" không đối thủ của thế giới.

Phần thân dưới cực to của nữ VĐV

Hình thể của cô được đánh giá là "cực dị" bởi sự chênh lệch quá lớ thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn nhưng tập trung tối đa vào phần vòng 3 và đùi, tạo nên một tỉ lệ hoàn toàn khác biệt so với chuẩn mực thông thường. Dù không phải ai cũng thích thú với hình thể này, không thể phủ nhận Vanessa đã thành công thu hút mọi ánh nhìn từ trầm trồ, ngưỡng mộ đến cả tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội.

Để duy trì khối cơ bắp "siêu to khổng lồ" này, cuộc sống của Vanessa hoàn toàn gắn liền với những kỷ luật thép. Đây không chỉ là một đam mê, mà là một hành trình theo đuổi sự "cực đoan" trong thể hình.

Vanessa dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày trong phòng gym, tập trung vào các bài squat, deadlift và các bài tập cô lập cơ mông với mức tạ "kinh hoàng" mà ngay cả phái mạnh cũng phải e dè. Để nuôi dưỡng khối cơ bắp khổng lồ, cô phải tuân thủ chế độ ăn giàu protein nghiêm ngặt, với lượng calo nạp vào cơ thể được tính toán chi li, không một sai sót nào được phép xảy ra.

Nhiều người thắc mắc, liệu vòng 3 127cm có gây khó khăn trong sinh hoạt? Chắc chắn là có! Vanessa từng chia sẻ rằng việc tìm quần áo vừa vặn, đặc biệt là quần jean, là một thử thách "cực khó" hàng ngày. Thậm chí, việc ngồi hay đi qua những không gian hẹp cũng đòi hỏi cô phải hết sức cẩn thận.

Bỏ qua mọi lời khen chê, Vanessa vẫn giữ vững thần thái tự tin, thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc khoe hình thể "khủng" trên mạng xã hội. Cô cho rằng, hình thể là kết quả của sự lựa chọn cá nhân và cô hoàn toàn tự hào về những gì mình đã làm được.