Cuộc sống hôn nhân của trung vệ Bùi Tiến Dũng và giám đốc khách sạn sau 4 năm

Trung vệ Bùi Tiến Dũng và bà xã Nguyễn Khánh Linh là một trong những cặp đôi được người hâm mộ quan tâm bậc nhất làng bóng đá Việt Nam. Kể từ sau hôn lễ chính thức được tổ chức rầm rộ vào đầu năm 2021, cuộc sống gia đình của cả hai đã liên tục phát triển, xây dựng một tổ ấm bền vững cùng với những thành tựu cá nhân đáng kể trong sự nghiệp.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng có gia đình hạnh phúc

Chuyện tình của Bùi Tiến Dũng

Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Khánh Linh bắt đầu công khai hẹn hò từ khoảng cuối năm 2018. Ngay lập tức, chuyện tình của trung vệ đội tuyển quốc gia và cô chủ khách sạn xinh đẹp, cá tính đã thu hút sự chú ý lớn. Điểm đặc biệt của mối quan hệ này chính là sự nghiêm túc và nhanh chóng tiến tới hôn nhân.

Đến tháng 6 năm 2019, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi trang trọng tại Bắc Ninh. Cùng năm, niềm vui lớn đã đến khi họ đón con gái đầu lòng là bé Bùi Phạm Thùy Anh (tên thân mật là Sushi , sinh tháng 10/2019).

Đỉnh điểm của mối tình chính là hôn lễ kéo dài và hoành tráng diễn ra vào tháng 1 năm 2021. Lễ cưới được tổ chức theo quy mô lớn, liên tiếp qua ba địa điểm rước dâu tại Hà Tĩnh (quê chú rể), tiệc cưới tại Bắc Ninh (quê cô dâu), và tiệc chiêu đãi lớn tại Hà Nội. Sự kiện này được truyền thông mệnh danh là "đám cưới thế kỷ" của làng bóng đá, đánh dấu bước ngoặt chính thức trong cuộc sống chung của cặp đôi.

Cuộc sống hôn nhân

Hiện tại, Tiến Dũng và Khánh Linh đang có một tổ ấm hạnh phúc với ba người con, chính thức "đủ nếp đủ tẻ" sau gần 5 năm kết hôn.

Sau bé Sushi, cuối năm 2021, gia đình chào đón thành viên thứ hai, bé gái Bùi Phạm Tuệ An (tên thân mật là Mochi). Gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2025, gia đình đã hạnh phúc đón thêm con trai út, bé Bùi Nhật Vượng (tên thân mật là Vin). Việc liên tiếp chào đón các con không chỉ mang lại niềm vui lớn mà còn khẳng định sự viên mãn trọn vẹn trong cuộc sống hôn nhân của họ.

Gia đình Tiến Dũng

Trên phương tiện truyền thông, Bùi Tiến Dũng thường xuyên thể hiện tình yêu và sự chăm sóc đặc biệt dành cho bà xã và các con. Anh xây dựng hình tượng người đàn ông của gia đình mẫu mực, luôn đặt tổ ấm lên ưu tiên hàng đầu, ngay cả khi lịch trình thi đấu và tập luyện tại CLB Thể Công – Viettel dày đặc.

Về sự nghiệp cá nhân, Bùi Tiến Dũng vẫn là một trụ cột không thể thiếu của bóng đá Việt Nam. Anh duy trì phong độ cao tại Câu lạc bộ Thể Công – Viettel, thường xuyên đảm nhiệm vai trò trung vệ đội trưởng, là một trong những gương mặt kỳ cựu của đội bóng áo lính.

Tiến Dũng có phong độ tốt

Bên cạnh vai trò hậu phương, Nguyễn Khánh Linh cũng khẳng định bản thân là một nữ doanh nhân có năng lực. Cô không chỉ dừng lại ở danh xưng WAGs mà còn là người trực tiếp điều hành công việc kinh doanh cá nhân, đặc biệt trong lĩnh vực khách sạn và dịch vụ giải trí tại quê nhà Bắc Ninh. Đồng thời, Khánh Linh còn mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác như mỹ phẩm và thời trang, tận dụng sức ảnh hưởng cá nhân trên mạng xã hội.

Sự độc lập về tài chính và tự chủ trong công việc của Khánh Linh là yếu tố quan trọng giúp gia đình Tiến Dũng cân bằng. Cuộc sống hiện tại của Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Khánh Linh là minh chứng cho một cặp đôi trẻ thành công, biết cách cân bằng giữa sự nghiệp thể thao đỉnh cao, kinh doanh phát triển và một tổ ấm gia đình hạnh phúc, đủ đầy.