Trùm drama: FIFA đối diện nguy cơ bị kiện khi giảm án cho Ronaldo

FIFA có thể phải đối mặt với hành động pháp lý sau quyết định gây tranh cãi về việc hoãn án cấm thi đấu của Cristiano Ronaldo, cho phép siêu sao người Bồ Đào Nha ra sân ở hai trận mở màn World Cup.

Trong một bước đi táo bạo gây nhiều chỉ trích, FIFA đã tạm hoãn hai trận cuối trong án phạt "treo giò" ba trận dành cho Ronaldo, sau khi anh phải nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu vì cú cùi chỏ vào Dara O'Shea của Ireland trong trận vòng loại hồi đầu tháng này.

Ronaldo đã ngồi ngoài trong trận đấu vòng loại cuối cùng của Bồ Đào Nha trước Armenia. Và hiện về cơ bản, anh có thể ra sân cho đội tuyển quốc gia ở 2 trận mở màn World Cup 2026.

Tuy nhiên, tờ Daily Mail Sport nhận định rằng các đội bóng phải gặp Bồ Đào Nha trong những trận Ronaldo đáng ra bị cấm thi đấu có thể khởi kiện tại Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), nhằm hủy bỏ quyết định hoãn án gây tranh cãi và duy trì hình phạt ban đầu. Một hội đồng xét xử sẽ được triệu tập tại Thụy Sĩ trước khi đưa ra phán quyết.

Liệu có đội bóng nào thực sự muốn đi theo hướng kiện tụng này vẫn còn là câu hỏi. Các đội tuyển quốc gia khác có cầu thủ phải vắng mặt vì án treo giò chưa được giảm án như Ronaldo, cũng có thể đang theo dõi tình hình.

Bất kỳ bên nào khiếu nại sẽ phải chứng minh họ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quyết định và có lợi ích pháp lý cần được bảo vệ.

Trong trường hợp vụ kiện xảy ra và trở thành vụ án "thí điểm", các đội bóng phải chứng minh cơ hội vượt qua vòng bảng của họ sẽ giảm nếu Ronaldo được phép ra sân đối đầu họ. Đồng thời, họ cũng cần chứng minh quyết định của FIFA là sai, điều này không dễ khi tính chất kỷ luật của FIFA vốn có yếu tố thích nghi.

Bộ quy tắc kỷ luật của FIFA quy định một cầu thủ phải bị "treo giò" ít nhất ba trận hoặc khoảng thời gian thích hợp cho hành vi tấn công, bao gồm cùi chỏ, đấm, đá, cắn, nhổ nước bọt hoặc đánh người khác ngoài trọng tài.

Tuy nhiên, Điều 27 của bộ quy tắc cho phép ủy ban kỷ luật FIFA tạm hoãn toàn bộ hoặc một phần việc thực hiện hình phạt.

FIFA cho biết: "Theo Điều 27 của Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA, hai trận còn lại đã được hoãn trong thời gian thử thách một năm. Nếu Cristiano Ronaldo vi phạm tương tự trong thời gian thử thách, án treo sẽ tự động có hiệu lực và hai trận còn lại phải được thực hiện ngay trong các trận chính thức tiếp theo của đội tuyển Bồ Đào Nha. Quy định này không ảnh hưởng đến các án phạt bổ sung nếu có vi phạm mới".

FIFA khẳng định ủy ban kỷ luật của họ hoàn toàn độc lập.



