Game kiếm hiệp sinh tồn NARAKA: Bladepoint về tay VNGGames, đã chốt thời điểm ra mắt

Sau nhiều đồn đoán, VNGGames - Nhà phát hành game hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đã chính thức xác nhận quyền vận hành bom tấn NARAKA: Bladepoint. Đây là tựa game sinh tồn phối hợp yếu tố võ hiệp do 24 Entertainment phát triển và NetEase phát hành, từng tạo nên cơn sốt toàn cầu nhờ lối chơi đột phá.

Theo lộ trình được công bố, game thủ Việt sẽ chính thức được trải nghiệm phiên bản PC "chính chủ" vào ngày 30/12/2025.

Để hâm nóng bầu không khí trước giờ G, VNGGames sẽ mở cổng Đăng ký trước bắt đầu từ ngày 22/12/2025. Game thủ chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản là tải ứng dụng Level Up và nhấn nút "Đăng Ký Trước".

Động thái này không chỉ giúp người chơi nhận thông báo sớm nhất khi game ra mắt mà còn mang lại cơ hội sở hữu hàng loạt phần quà ingame độc quyền và giá trị. Các mốc phần thưởng sẽ tăng dần dựa trên tổng số lượng người đăng ký, hứa hẹn một khởi đầu sung túc cho các "hiệp khách" khi bước chân vào giang hồ.

Khác biệt với phần lớn các tựa game sinh tồn (Battle Royale) truyền thống thường tập trung vào súng ống và ẩn nấp, NARAKA: Bladepoint mang đến một làn gió hoàn toàn mới. Game đưa 60 người chơi vào một bản đồ đậm chất Á Đông, nơi họ phải chiến đấu để trở thành người sống sót cuối cùng (hoặc tổ đội cuối cùng).

Điểm "ăn tiền" của NARAKA nằm ở cơ chế chiến đấu (combat) cận chiến cực kỳ mãn nhãn. Game đề cao kỹ năng cá nhân với hệ thống vũ khí đa dạng từ Trường Kiếm, Katana đến Côn Nhị Khúc... kết hợp cùng cơ chế đu dây (grappling hook) linh hoạt. Nhịp độ trận đấu luôn diễn ra nhanh, trực diện và đòi hỏi người chơi phải có phản xạ cũng như tư duy chiến thuật sắc bén để "đọc vị" đối thủ.

Hệ thống nhân vật (Tướng) cũng là một điểm sáng với 25 cái tên (tính đến hiện tại). Mỗi nhân vật sở hữu ngoại hình và bộ kỹ năng riêng biệt, cho phép game thủ thỏa sức sáng tạo combo và định hình phong cách chơi mang đậm dấu ấn cá nhân.

Không chỉ dừng lại ở việc phát hành một tựa game hay, VNGGames còn thể hiện tham vọng lớn trong việc xây dựng hệ thống giải đấu Thể thao điện tử (Esports) chuyên nghiệp cho NARAKA: Bladepoint tại Việt Nam.

Thực tế, NARAKA đã được công nhận là một bộ môn Esports uy tín trên thế giới với Giải Vô Địch Thế Giới bước sang năm thứ 4. Đặc biệt, tựa game này đã vinh dự trở thành 1 trong 13 nội dung thi đấu tranh huy chương tại Đại hội thể thao Châu Á - ASIAN Games 20 (diễn ra tại Nagoya, Nhật Bản vào năm 2026).

Bà Hoàng Lê Bảo Hân, Trưởng Bộ phận Marketing của dự án chia sẻ: "VNGGames cam kết sẽ kiến tạo môi trường rèn luyện bài bản và chuyên nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất để đại diện Việt Nam tranh tài sòng phẳng tại các đấu trường khu vực và quốc tế."

Với sự đầu tư bài bản từ VNGGames cùng nội tại sản phẩm chất lượng, NARAKA: Bladepoint hứa hẹn sẽ là "cú nổ" lớn nhất của làng game Việt trong dịp chào sân năm mới 2026.

Game thủ có thể cập nhật những thông tin mới nhất về lộ trình ra mắt và các sự kiện bên lề tại các kênh truyền thông chính thức của NARAKA: Bladepoint Việt Nam.