Lương Thùy Linh - Kỳ Duyên rủ nhau chạy bộ: Quay video tấu hài nhưng nhan sắc, vóc dáng vẫn đẳng cấp Hoa hậu!

Mới đây, Lương Thùy Linh và Kỳ Duyên cùng xuất hiện trong loạt hình ảnh diện trang phục chạy bộ ngoài trời, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Khác hẳn vẻ lộng lẫy thường thấy trên thảm đỏ, cả hai lựa chọn phong cách thể thao đơn giản, thoải mái, khoe trọn khoảnh khắc đời thường nhưng vẫn cực cuốn hút.

Đáng nói, nếu nhìn vào cách tạo dáng hay biểu cảm thì không ít người phải bật cười vì sự tẻn tẻn, ngộ nghĩnh của cặp Hoa hậu. Người giơ tay tạo dáng có phần vụng về, người đứng chưa kịp vào form, trông chẳng khác nào hội chị em rủ nhau ra đường vận động cho vui. Thế nhưng, chính sự tự nhiên ấy lại khiến loạt ảnh thêm phần gần gũi và dễ gây thiện cảm.

Điều khiến netizen chú ý hơn cả vẫn là nhan sắc và vóc dáng "đỉnh chóp" của hai nàng hậu. Lương Thùy Linh nổi bật với chiều cao ấn tượng cùng đôi chân dài thẳng tắp - lợi thế giúp cô luôn nổi bật dù chỉ diện đồ tập đơn giản. Vòng eo nhỏ nhắn lấp ló thêm vào điểm cộng ngoại hình. Trong khi đó, Kỳ Duyên lại ghi điểm với thân hình săn chắc, khỏe khoắn, thần thái tự tin đúng chuẩn một Hoa hậu gắn bó lâu năm với gym và thể thao.

Chẳng cần cố gắng tạo dáng hay khoe sắc, chỉ một buổi chạy bộ bình thường cũng đủ để Lương Thùy Linh và Kỳ Duyên chứng minh đẳng cấp nhan sắc Hoa hậu. Hành động có thể tẻn tẻn, nhưng visual thì vẫn "không có điểm chê"!

Ở một khoảnh khắc khác, những video Lương Thùy Linh chơi thể thao cũng được chia sẻ lại gây chú ý. Khi nàng hậu xuất hiện trên sân tennis, diện áo ôm sát phối cùng chân váy ngắn năng động, Lương Thuỳ Linh khoe trọn vóc dáng cao ráo, thon gọn cùng đôi chân dài miên man đúng chuẩn "visual Hoa hậu".

Những động tác đánh bóng dứt khoát, bước di chuyển gọn gàng khiến Lương Thùy Linh trông vừa nữ tính lại vừa khỏe khoắn. Khi chơi thể thao, người đẹp toát lên thần thái cuốn hút khiến người ta khó rời mắt.