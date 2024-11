Ái nữ Chủ tịch CLB Hà Nội khiến Hoa hậu Lương Thuỳ Linh mê mẩn gọi là "em cưng", Đỗ Mỹ Linh liền nói một câu chấn động

Thời gian gần đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khá tích cực chia sẻ hình ảnh của ái nữ Tuệ An - con gái đầu lòng của cô và Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang. Qua những video của mẹ, bé Tuệ An khiến dân mạng yêu thích bởi vẻ ngoài đáng yêu, ngày càng xinh xắn. Tuệ An được nhận xét có gương mặt giống bố như đúc, Đỗ Mỹ Linh bị trêu đùa gọi là "phận đẻ thuê". Tuy nhiên, qua thời gian, nhóc tỳ cũng dần bộc lộ những điểm giống mẹ.

Ái nữ nhà Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Chẳng hạn như trong video đu trend APT mới đây, Đỗ Mỹ Linh cầm tay hướng dẫn con gái làm vũ đạo siêu dễ của Rosé, nhóc tỳ ngồi trong lòng mẹ thể hiện sự thích thú và "tia cam" chuẩn chỉnh. Cô bé không hề ngại ngùng mà tỏ ra vui vẻ, hứng khởi trước camera. Là con gái của Hoa hậu Việt Nam 2016, lại có bố là Chủ tịch CLB Hà Nội, ông nội là Chủ tịch tập đoàn nghìn tỷ, cô bé Tuệ An nhanh chóng trở thành "hot kid" và "thế lực nhí" trong showbiz Việt, nhận được nhiều sự chú ý.

Cô nhóc có ngoại hình giống bố nhưng tích cách hoạt bát, tự tin, tích cực lại giống với Đỗ Mỹ Linh hơn. Nhiều người hâm mộ bình luận dưới video khen nhóc tỳ giống mẹ ở khoản tự tin tương tác với camera, biết đâu sau này có thể bước chân vào showbiz.

Trong số những bình luận về cô bé Tuệ An nhà Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang, dân mạng đặc biệt chú ý đến comment của Hoa hậu Lương Thuỳ Linh. Nàng hậu mê mẩn sự đáng yêu của nhóc tỳ Tuệ An, gọi cô bé là "em cưng". Tuy nhiên, cách Đỗ Mỹ Linh trả lời bình luận của người em mới gây chấn động. Đỗ Mỹ Linh hỏi Lương Thuỳ Linh một cách ngắn gọn nhưng khiến dân tình cười xỉu: "Đẻ khum". Netizen cảm thán: "Bà ơi bà", "Lại dụ dỗ người ta rồi", "Nói thế không biết đáp sao luôn á"...

Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang ngày càng dễ thương