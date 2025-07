Nhà vô địch AFF Cup 2018 đối đầu cựu tuyển thủ Thái Lan tại Giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025

Giải đấu Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Giải đấu được diễn ra từ ngày 7/7 đến 15/7/2025 tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) và sân PVF (Hưng Yên) với sự đồng hành của các nhà tài trở chính T&T Group và SHB. Giải đấu năm nay quy tụ 8 đội bóng đến từ 7 quốc gia, gồm 5 đội thuộc ASEAN, 1 đội khách mời ngoài khu vực và 2 đội chủ nhà.

Cúp vô địch Giải đấu Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025

Theo kết quả bốc thăm, các đội được chia vào hai bảng đấu. Bảng A gồm CAND Việt Nam I, Lào, Thái Lan, Campuchia; Bảng B gồm CAND Việt Nam II, Australia, Singapore, Đông Timor.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết và hai đội thắng ở bán kết gặp nhau trong trận chung kết để chọn ra nhà vô địch.

Các đại diện đội bóng tham dự họp báo trước giải đấu

Về lực lượng, đội tuyển Công an Lào có lực lượng đồng đều với nhiều tuyển thủ quốc gia như Viengkham, Phomvongsa, Xayasone, Keodouangdeth, Keoviengphet…

Đội Công an Thái Lan mang đến giải lực lượng gồm các cầu thủ thuộc biên chế lực lượng công an, cảnh sát Thái Lan.Đáng chú ý, cựu tuyển thủ quốc gia Thái Lan Tana Chanabut (sinh năm 1984) – người từng cùng Đội tuyển Thái Lan vô địch SEA Games 2007.

Đội Công an Singapore có thành phần gồm nhiều cầu thủ và cựu cầu thủ từng thi đấu tại giải Vô địch quốc gia Singapore (S.League) trong màu áo các CLB tên tuổi như Tampines Rovers, Lion City Sailors, Home United (trước đây) hay Police SA.

Trong khi đó, các đội Cảnh sát Campuchia, Đông Timor và đội khách mời Australia cũng được đánh giá cao về tinh thần cống hiến. Họ hứa hẹn mang đến những màu sắc riêng với lối chơi phóng khoáng, tấn công cởi mở, góp phần làm nên sự đa dạng và hấp dẫn cho giải đấu năm nay.

Về phía chủ nhà Việt Nam, đội CAND Việt Nam I tham dự giải với nòng cốt là các cầu thủ trẻ của CLB Công an Hà Nội – những người vừa giành chức vô địch Cúp Quốc gia mùa giải 2024/2025. Các cái tên nổi bật có thể kể đến như: Hà Văn Phương, Hoàng Văn Toản, Giáp Tuấn Dương…

Trong khi đó, đội CAND Việt Nam II mang đến giải đấu lực lượng mạnh nhất với nhiều gương mặt tên tuổi như: Phí Minh Long, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Huy Hùng (từng vô địch AFF Cup 2018).