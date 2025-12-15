VTC Mobile tổ chức sự kiện tri ân cộng đồng game thủ

VTC Mobile Festival 2025 diễn ra với chủ đề “BEYOND THE GAME!” đã thu hút đông đảo người chơi đến tham gia check-in và trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm của VTC Mobile. Với hàng loạt hoạt động tương tác hấp dẫn, sự kiện đã thực sự trở thành một dấu ấn đáng nhớ đối với cộng đồng game thủ VTC.

Ngày hội không chỉ là nơi hội tụ sản phẩm mà còn là “điểm hẹn giải trí” với Khu quà tặng đặc biệt dành riêng cho người tham dự cùng với Khu trải nghiệm game và minigame nhận quà độc quyền. VTC Mobile Festival 2025 với sự đầu tư về không gian, âm thanh, ánh sáng đã mang đến một ngày hội quy mô, trẻ trung, sôi động và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng yêu game Việt.

VTC Mobile Festival 2025 thu hút đông đảo game thủ Việt

Lễ vinh danh khách hàng của VTC Mobile

Một trong những điểm nổi bật nhất của sự kiện chính là Lễ tri ân khách hàng của VTC Mobile. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, gần gũi, ghi dấu hành trình đặc biệt của các game thủ. Nối tiếp Lễ vinh danh và trao giải là Tiệc tối tri ân ấm cúng, nơi những câu chuyện, chia sẻ, lời chúc và cảm xúc tự hào được lan tỏa theo cách chân thật nhất.

VTC Mobile Festival - nơi tri ân và gắn kết cộng đồng

VTC Mobile Festival 2025 tại TP. HCM đã kết thúc trọn vẹn và để lại dư âm đặc biệt đối với người tham dự, nơi mọi người cùng gặp gỡ, giao lưu và cùng nhìn lại một năm thành công. Không chỉ đơn thuần là một sự kiện dành cho game thủ, đây thực sự là dịp để cộng đồng cảm nhận rõ nét tinh thần gắn kết, sự đầu tư chỉn chu và tấm lòng tri ân mà VTC Mobile gửi gắm.

Ngày hội VTC Mobile Festival thực sự đã trở thành điểm hẹn gắn kết cộng đồng game thủ, hẹn gặp lại tại Hà Nội vào ngày 20/12/2025 để tiếp tục tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ cùng VTC Mobile!