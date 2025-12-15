Diễn biến U22 Việt Nam vs Philippines bán kết SEA Games 33: Trận đấu căng thẳng

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU (Đang cập nhật)

Phút 10: U22 Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp nhưng Văn Khang dứt điểm không đưa bóng vượt qua được hàng rào.

Phút 4: U22 Việt Nam có tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên. Văn Khang xuất hiện trong cầm địa nhưng không thể xử lý tốt.

Trận đấu bắt đầu!

U22 Việt Nam hát Quốc ca trước trận đấu:

14h50: U22 Việt Nam khởi động trước trận đấu

Đội hình ra sân của U22 Việt Nam:

14h15: CĐV Việt Nam háo hức kéo nhau về sân vận động Rajamangala (Thái Lan) tiếp sức cho U22 Việt Nam

Thông tin trước trận đấu

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines tại bán kết SEA Games 33 diễn ra lúc 15h30 hôm nay 15/12 trên sân vận động Rajamangala (Thái Lan).

U22 Việt Nam xuất sắc kết thúc vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 với thành tích toàn thắng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã lần lượt vượt qua U22 Lào (2-1) và U22 Malaysia (2-0). Với vị trí nhất bảng B, U22 Việt Nam giành quyền vào bán kết và sẽ đối đầu với đội nhì bảng A là U22 Philippines. Đây được đánh giá là một đối thủ "dễ thở" hơn so với U22 Thái Lan, tạo lợi thế cho Khuất Văn Khang và đồng đội.