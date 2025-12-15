Việt Nam sắp có sân vận động lớn nhất thế giới

Tính đến thời điểm hiện tại, sân Narendra Modi Stadium tại Ấn Độ vẫn được xem là SVĐ có sức chứa lớn nhất thế giới với khoảng 132.000 ghế ngồi, là biểu tượng mới của Cricket Ấn Độ kể từ khi hoàn thiện vào năm 2020.

Tuy nhiên, dự án SVĐ mới mang tên Trống Đồng tại Hà Nội nếu được xây dựng đúng quy mô thiết kế, nó sẽ soán ngôi Narendra Modi và trở thành SVĐ có sức chứa lớn nhất thế giới với 135.000 chỗ ngồi, mở ra kỷ nguyên mới cho các siêu SVĐ hiện đại.

UBND xã Thường Tín vừa công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu đô thị Olympic - khu B để tham vấn ý kiến tổ chức, cá nhân có liên quan. Tổng diện tích nghiên cứu cả khu đô thị này là 16.000ha, trong đó diện tích thực hiện dự án khoảng 10.000ha.

Điểm nhấn của khu B là sân vận động mang tên "Trống Đồng", dự kiến được xây dựng trên diện tích hơn 48 ha, quy mô dự kiến là 135.000 người.

Không chỉ to nhất, Trống Đồng còn đạt chuẩn SVĐ quốc tế thế hệ mới, đạt chuẩn FIFA và đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí quy mô siêu lớn như World Cup.

Trống Đồng là SVĐ có mái che đóng - mở tự động lớn nhất hành tinh, vượt qua kỷ lục hiện do sân AT&T (Texas, Mỹ) nắm giữ. Đây cũng là công trình xanh và thông minh hàng đầu, vừa đảm bảo kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực, vừa thân thiện với môi trường.

Đặc biệt, về mặt kiến trúc - SVĐ Trống Đồng sẽ là công trình hạ tầng thể thao có bản sắc độc đáo nhất toàn cầu, với cảm hứng đậm nét từ trống đồng Đông Sơn, đại diện của văn minh Việt cổ và hào khí dân tộc.

Vẻ ngoài độc nhất vô nhị sẽ đưa Trống Đồng vượt qua chức năng của một công trình thể thao để trở thành biểu tượng mới cho văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình, phù hợp với các sự kiện có tầm vóc và đẳng cấp toàn cầu.