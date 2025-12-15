3 phút ghi 2 bàn để vào chung kết SEA Games, U22 Việt Nam khiến trăm triệu người hâm mộ bùng nổ cảm xúc

U22 Việt Nam đã có một trận đấu bùng nổ với U22 Philippines chiều ngày 15/12 thuộc bán kết SEA Games 33
Các học trò của HLV Kim Sang-sik có một trận đấu khó khăn khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ăn bàn
Phải đến những phút cuối trận niềm vui mới đến với người hâm mộ Việt Nam
Khi trận đấu tưởng chừng sẽ phải kéo sang hiệp phụ, thì phút 89 Phi Hoàng tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm, và Văn Thuận bật cao đánh đầu đưa bóng găm thẳng vào góc gần khung thành, mở tỷ số 1–0 cho U22 Việt Nam
Thái Sơn giơ áo Văn Thuận ăn mừng
Văn Thuận ôm lấy các đồng đội sau bàn thắng
Chưa dừng lại, chỉ 3 phút sau bàn mở tỷ số, ở phút 90+2′, từ một quả đá phạt có vị trí không quá thuận lợi, Thanh Nhàn tung cú sút đẹp mắt, bóng cong vào góc xa khiến thủ môn Philippines không kịp phản ứng, nâng tỷ số lên 2–0
Thanh Nhàn ăn mừng kiểu "siu" của Ronaldo
Bàn thắng thứ 2 của Thanh Nhàn khiến tất cả người hâm mộ trên khán đài và người hâm mộ trên truyền hình vỡ oà
Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 2–0 và chặng đường bước vào chung kết SEA Games 33
Niềm vui trọn vẹn chỉ trong 2 phút
U22 Việt Nam chính thức góp mặt ở trận chung kết SEA Games 33 sẽ diễn ra vào ngày 18/12
Cả đội U22 Việt Nam ôm nhau ăn mừng
Thanh Nhàn chạy về phía người hâm mộ Việt Nam ăn mừng
HLV Kim Sang-sik với biểu cảm cực hạnh phúc
HLV Kim Sang-sik ôm lấy học trò ăn mừng chiến thắng