Play Together VNG: Kiến tạo sân chơi an toàn, kết nối cộng đồng qua giải chạy UPRACE và TikTok Shop Fun Fest

Vừa qua, Play Together VNG đồng hành cùng hai sự kiện cộng đồng được Gen Z đặc biệt quan tâm là giải chạy UPRACE 2025 và TikTok Shop Fun Fest 12.12. Từ đường chạy rộn ràng đến không khí lễ hội sôi động giữa trung tâm thành phố, hình ảnh Play Together xuất hiện như một điểm chạm quen thuộc - nơi người trẻ cùng tham gia các hoạt động và kết nối với nhau. Dựa trên thông điệp "Cùng Chơi, Cùng Lớn, Cùng Học, Cùng Vui", Play Together không chỉ mang đến những trải nghiệm giải trí trong sáng mà còn tạo nên một môi trường an toàn, thân thiện cho mọi độ tuổi.

Trong thế giới của Play Together, người chơi có thể thực hiện các hoạt động thú vị như câu cá, bắt bọ, trang trí ngôi nhà mơ ước, tham gia mini-game đầy thử thách hay đơn giản là gặp gỡ bạn bè để trò chuyện. Những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại chính là điều giữ chân người chơi lâu dài, tạo nên cảm giác thân thuộc và gắn kết trong cộng đồng.

Play Together VNG cùng TikTok Shop Fun Fest 12.12 kết nối thương hiệu cùng phong cách sống hiện đại và "bắt trend"

Diễn ra vào ngày 12/12, TikTok Shop Fun Fest là sự kiện giải trí - mua sắm được mong chờ hàng đầu dịp cuối năm, quy tụ nhiều thương hiệu nổi bật, nhà sáng tạo nội dung và cộng đồng người trẻ theo đuổi xu hướng giải trí kết hợp mua sắm. Tại sự kiện, Play Together VNG xuất hiện với hình ảnh một thương hiệu game trẻ trung, sáng tạo và giàu năng lượng, tạo điểm nhấn thông qua chuỗi hoạt động tương tác gần gũi, mang đến những trải nghiệm giải trí thú vị cùng với thế hệ Gen Z.

Tại Fun Fest năm nay, người tham dự có cơ hội tiếp cận các gian hàng trải nghiệm, mini-game vui nhộn cùng Play Together VNG, nơi màu sắc của thế giới ảo được tái hiện sống động trong không gian đời thực cực kì sống động. Play Together không chỉ góp phần làm sự kiện trở nên sôi động hơn mà còn truyền tải thông điệp về một phong cách sống trẻ trung và tích cực.

Sự xuất hiện tại TikTok Shop Fun Fest 12.12 cũng đánh dấu bước đi quan trọng của Play Together VNG trong việc khẳng định hình ảnh một thương hiệu "bắt trend", gần gũi với Gen Z. Đồng thời duy trì kết nối bền chặt với cộng đồng người chơi thông qua các hoạt động giải trí hiện đại, lan tỏa tinh thần "Cùng Chơi, Cùng Vui" đến đông đảo người dùng trên nền tảng TikTok.

Play Together VNG đồng hành UPRACE 2025: Lan tỏa tinh thần sống khỏe mỗi ngày

Ngay sau thành công tại Fun Fest, Play Together VNG tiếp tục góp mặt tại UPRACE 2025 ngày 14/12 vừa qua. Đây là giải chạy cộng đồng lớn tại Việt Nam, nơi hàng trăm nghìn người trẻ cùng nhau tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội thông qua từng bước chạy. Không chỉ là hoạt động thể thao, UPRACE còn gắn liền với các dự án thiện nguyện, giúp lan tỏa tinh thần sống khỏe - sống đẹp - sống vì cộng đồng.

Tại mùa giải năm nay, Play Together VNG mang đến một sắc màu trẻ trung và năng động hơn cho đường chạy UPRACE. Thông qua các hoạt động cổ vũ, check-in và sự hiện diện của cộng đồng người chơi, thương hiệu góp phần tạo nên bầu không khí sôi nổi, nơi niềm vui vận động được nhân lên khi có sự đồng hành của bạn bè và cộng đồng chạy bộ. Thông qua UPRACE, Play Together VNG gửi gắm thông điệp rằng niềm vui không chỉ đến từ thế giới ảo mà còn được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm vận động thực tế ngoài đời.

Các hoạt động cổ vũ, check-in, cùng sự hiện diện của cộng đồng Play Together đã tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động và truyền cảm hứng. Nhiều người chơi chia sẻ rằng họ cảm nhận rõ tinh thần gắn kết, đúng như giá trị mà Play Together luôn hướng đến: "Cùng Chơi, Cùng Lớn, Cùng Học, Cùng Vui".

Sự thành công của 2 sự kiện kể trên là một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của Play Together VNG trong việc kiến tạo một nền văn hóa giải trí lành mạnh cho giới trẻ. Không dừng lại ở không gian số, thương hiệu chủ động hòa mình vào các nhịp sống thực, biến những thông điệp về sức khỏe, sự sáng tạo và kết nối thành hành động cụ thể, có sức lan tỏa mạnh mẽ.