Nghiệt ngã: Bóng chuyền nữ Việt Nam mất HCV vào tay Thái Lan sau màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở ở chung kết SEA Games

Chiều 15/10, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận chung kết SEA Games 33 với kỳ vọng rất lớn sau hành trình thi đấu thuyết phục. Trước đối thủ quen thuộc là Thái Lan - "ông lớn" của khu vực, các cô gái Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra thế trận sòng phẳng.

Set 1 chứng kiến sự thăng hoa của tuyển Việt Nam khi liên tục dẫn điểm và khép lại với chiến thắng 25-19. Tuy nhiên, Thái Lan nhanh chóng lấy lại thế trận ở hai set tiếp theo, tận dụng tốt khả năng phòng ngự và phản công để thắng lại 25-13 và 25-18, đẩy Việt Nam vào thế bám đuổi.

Không chịu buông xuôi, Thanh Thúy cùng các đồng đội chơi bùng nổ ở set 4. Những pha đập bóng uy lực, chắn bóng hiệu quả giúp Việt Nam giành chiến thắng 25-23, kéo trận đấu vào set 5 quyết định trong bầu không khí căng như dây đàn.

Set 5 là màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Hai đội giằng co từng pha bóng, từng điểm số, không bên nào chịu lùi bước. Khi tỷ số là 23-23, khoảnh khắc nghiệt ngã đã đến với tuyển Việt Nam khi Thái Lan có pha giao bóng ăn điểm trực tiếp, trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 25-23.

Thua 2-3 sau 5 set đấu, bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games 33 chỉ trong gang tấc. Sau trận, hình ảnh Trần Thị Thanh Thúy bật khóc khiến người hâm mộ không khỏi xót xa, bởi các cô gái đã chiến đấu đến những giây cuối cùng.

Dẫu không thể bước lên ngôi cao nhất, màn trình diễn quả cảm của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời khen. Khoảng cách với Thái Lan đã được rút ngắn đáng kể, và thất bại đầy tiếc nuối này có thể xem là bước đệm quan trọng cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam bật khóc khi mất HCV dù chỉ cách 2 điểm (Ảnh: FPT)



