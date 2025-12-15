HLV Kim Sang-sik tự hào chấm các cầu thủ Việt Nam 120 trên thang điểm 100 vì chiến thắng đầy cảm xúc ở SEA Games

ĐT U22 Việt Nam vừa giành tấm vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 sau chiến thắng ngọt ngào 2-0 trước U22 Philippines ở bán kết diễn ra chiều 15/12 trên SVĐ Rajamangala. HLV trưởng Kim Sang-sik tham dự họp báo sau trận với niềm vui khó giấu.

"Chúng tôi rất vui khi hôm nay có thể chiến thắng Phi và tiến vào vùng chung kết. Tôi rất tự hào vì các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu tới cuối cùng, không bỏ cuộc. Xin gửi lời chúc mừng tới tất cả các cầu thủ. Tôi cũng xin gửi lời cám ơn tới các fan hâm mộ đã tới sân cổ vũ cũng như những khán giả cổ vũ qua màn ảnh nhỏ tại Việt Nam. Nhờ có sự cổ vũ của các bạn mà chúng tôi mới có thể chiến thắng.

Với thang điểm 100, tôi muốn dành cho các cầu thủ 100 điểm, thậm chí 120 điểm về cả sự chuẩn bị thể chất - tinh thần hay ý chiến đấu của họ trong trận đấu".

Ông Kim Sang-sik dành sự tán thưởng cho Đình Bắc - cầu thủ đã 3 lần đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong cả 3 trận đấu của U22 Việt Nam.

"Đầu tiên, tôi cảm ơn cầu thủ Đình Bắc đã thi đấu rất chăm chỉ, nỗ lực hết mình, tạo năng lượng cho toàn đội. Trước khi ra thi đấu, tôi cũng đã gặp riêng và trao đổi với cậu ấy rằng không nên hài lòng với vị trí hiện tại, mà phải thi đấu với những mục tiêu cao hơn. Cậu ấy đã thi đấu đúng tinh thần mà tôi yêu cầu và thi đấu tốt. Đình Bắc có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại V.League nhưng tôi cũng nói rằng cậu nên thử thách mình ở những giải đấu cao hơn như ở Châu Âu, Nhật Bản hay K.League".





HLV người Hàn Quốc cũng đánh giá cao về Lê Văn Thuận - cầu thủ đã ghi bàn mở tỉ số cho U22 Việt Nam vào phút 89, đem về chiến thắng đầy cảm xúc: "Tôi luôn đánh giá cao khả năng tự xử lý tình huống của Văn Thuận. Chúng tôi cũng có nhiều cầu thủ tốt, nhưng tôi tin Văn Thuận là một cầu thủ có tố chất ngôi sao. Hôm nay trước khi vào trận tôi đã yêu cầu cậu ấy không chỉ bám biên mà còn biết xâm nhập vòng cấm. Nhưng tôi cũng bất ngờ, rất vui, và không nghĩ rằng cậu ấy lại có thể đánh đầu tạo bàn thắng như vậy".





HLV Kim Sang-sik cũng đầy hi vọng người hâm mộ Việt Nam sẽ tới sân cổ vũ cho U22 ở chung kết sắp tới: "Đầu tiên, chúng tôi cũng đã có trận đấu chung kết ở SVD Rajamangala vào tháng 1 năm nay, và nay tiếp tục được quay lại SVĐ này để thi đấu chung kết, tôi cảm thấy rất vui. Trong họp báo ở trận đấu tháng 1 đó, tôi cũng đã nói rằng : Không có ngọn núi nào là ta không thể vượt qua, chúng ta có thể vô địch. Ở trận đấu này, dù đối thủ là ai, chủ cần chúng tôi chuẩn bị kỹ và thi đấu theo đúng kế hoạch, chúng tôi hoàn toàn có khả năng nâng cao chiếc cúp vô địch.





Tôi đã nói rằng đây là giải đấu mà chúng ta sẽ vì danh dự của đất nước, của đội tuyển và của cầu thủ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và cố gắng giành chiến thắng. Tôi mong rằng các cổ động viên Việt Nam sẽ đến sân đông đảo, cổ vũ và động viên thật nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đền đáp lại tình cảm đó".