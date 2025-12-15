Nam thần 2k3 ăn mừng như Ronaldo, nói 1 câu cực ý nghĩa khi ghi bàn giúp U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games

Trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 đã đem đến cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam rất nhiều cảm xúc khi các cầu thủ U22 Việt Nam đã vượt qua gần 90 phút đầy cam go để ghi bàn ở những phút cuối cùng, đem về chiến thắng 2-0 ngọt ngào trước U22 Philippines.. Nguyễn Thanh Nhàn là một trong hai cầu thủ đã xuất sắc ghi bàn trong trận đấu này, giúp U22 Việt Nam giành vé vào chung kết.

Trên đường trở về sau trận đấu, Thanh Nhàn nở nụ cười tươi tắn, khoe visual sáng bừng cuốn hút. Chàng trai sinh năm 2003 chia sẻ với chúng tôi: "Trận đấu hôm nay em nghĩ rất là khó khăn với cả 2 đội trong những phút cuối Việt Nam đã làm tốt hơn và chúng em có chiến thắng xứng đáng.

Thanh Nhàn chia sẻ sau khi ghi bàn giúp U22 Việt Nam thắng U22 Philippines

Lúc em nhìn vào bảng tỉ số, em cũng nghĩ trận đấu sẽ kéo vào hiệp phụ. Nhưng khi đã có bàn thắng đầu tiên, đồng đội đã cố gắng ghi thêm bàn nữa và chiến thắng. Em nghĩ lúc thế trận căng thẳng, em có chút sốt ruột, em nghĩ đội bạn đã đuối sức và mình cứ cố gắng thì sẽ chiến thắng".

Trước khi Thanh Nhàn được tung vào sân ở hiệp 2, HLV Kim Sang-sik đã dặn dò cậu học trò rất kĩ. Thanh Nhàn cho biết: "Lúc nào vào sân thầy cũng kêu cố gắng lên, cố gắng tích cực thi đấu thật tốt, thể hiện đi".

HLV Kim Sang-sik dặn dò Thanh Nhàn rất kĩ trước khi tung cậu học trò vào sân ở hiệp 2

Và Thanh Nhàn đã ghi bàn

Sau khi ghi bàn, Thanh Nhàn đã có cách ăn mừng theo phong cách đặc tưng của siêu sao bóng đá quốc tế Ronaldo. Cầu thủ trẻ cho biết bàn thắng ở trận bán kết này vô cùng ý nghĩa với bản thân Thanh Nhàn.

Thanh Nhàn ăn mừng theo phong cách của Ronaldo, sau đó cậu hôn lên lá cờ trên ngực áo

"Bàn thắng này rất quan trọng với cá nhân em, bởi vì sau kì SEA Games trước em không ghi được bàn, ở trận đầu em cũng không ghi. Bàn thắng này giúp em giải toả áp lực và sẽ cố gắng ở trận chung kết".

Với việc ĐT nữ Việt Nam và ĐT U22 Việt Nam đều giành chiến thắng ở bán kết và lọt vào chung kết SEA Games 33, Thanh Nhàn bày tỏ sự vui mừng: "Em nghĩ đây là tin rất vui, em nghĩ đội tuyển bóng đá nam và nữ sẽ cố gắng mang về HCV cho bóng đá Việt Nam".