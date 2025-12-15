Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 15/12: Việt Nam giành 157 huy chương

Tính đến tối ngày 15/12, cục diện bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 33 vẫn duy trì sự ổn định ở top đầu với sự vượt trội rõ rệt của Đoàn thể thao Thái Lan.

Thái Lan tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với thành tích ấn tượng là 145HCV, 87 HCB và 59 HCĐ. Đoàn thể thao Indonesia đã bắt đầu tạo ra khoảng cách đáng kể so với Việt Nam.

Trong khi đó, Đoàn thể thao Việt Nam tạm thời xếp ở vị trí thứ ba. Thành tích của Đoàn Việt Nam là 40 HCV, 47 HCB và 70 HCĐ.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp lần lượt thuộc về Singapore, Philippines, Malaysia, Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste, cho thấy bức tranh cạnh tranh đa dạng của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.