90 phút "căng như dây đàn" của HLV Kim Sang-sik rồi vỡ oà hạnh phúc, ăn mừng 3s đã vội nhắc cầu thủ 1 điều

HLV Kim Sang-sik đầy căng thẳng trong trận bán kết của U22 Việt Nam.

Chiều 15/12, thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với sự tự tin và quyết tâm cao độ. Tuy nhiên, trong suốt gần 90 phút, các cầu thủ U22 Việt Nam gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng khi đối đầu với đối thủ U22 Philippines cực khó nhằn. HLV Kim Sang-sik không có giây phút nào ngồi yên

Ông liên tục nhắc nhở và chỉ đạo các học trò tập trung

Tranh thủ từng giây phút để chia sẻ và động viên các cầu thủ

Dù vậy, cả hai đội đều thi đấu ngang sức, giằng co đến tận phút 89. HLV Kim Sang-sik mang biểu cảm căng thẳng, âu lo cả hiệp 1 và hiệp 2

Để rồi ở phút 89, Lê Văn Thuận với cú đánh đầu chuẩn xác đã mở tỉ số cho U22 Việt Nam, mở luôn chiếc van cảm xúc của "thầy" Kim. Ông Kim Sang-sik chạy như bay về phía các học trò để ăn mừng bàn thắng của Văn Thuận

HLV người Hàn Quốc ôm chầm Văn Thuận với biểu cảm hạnh phúc ngập tràn

Ông cuồng nhiệt ăn mừng cùng những học trò cưng

Niềm vui khi có bàn thắng ở phút cuối thực sự rất bùng nổ

Các cầu thủ và BHL ôm nhau chia sẻ niềm vui

Tuy nhiên, ăn mừng chỉ 3 giây, HLV Kim Sang-sik lập tức nhắc nhở các cầu thủ hãy tập trung vì trận đấu chưa kết thúc

Ông liên tục hô tên các học trò với lời dặn dò tập trung

Và ngay sau đó, niềm vui thứ hai tiếp tục đến với bàn thắng của Nguyễn Thanh Nhàn, U22 Việt Nam khép lại bán kết với chiến thắng ngọt ngào 2-0

Giành quyền vào chung kết, U22 Việt Nam tri ân người hâm mộ đã đến sân cổ vũ đội ở SEA Games 2025

Cả đội check-in kỉ niệm cùng fan trên khán đài

 

