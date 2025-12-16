Gian lận nhờ người thi đấu hộ vẫn thua trắng tuyển Việt Nam, nữ tuyển thủ Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33

Theo thông báo chính thức được phát đi từ Ủy ban Olympic Thái Lan, vận động viên Naphat Warasin (biệt danh Tokyogurl) thuộc đội tuyển Liên Quân Mobile nữ nước này đã chính thức bị truất quyền thi đấu và gạch tên khỏi toàn bộ kỳ đại hội. Quyết định kỷ luật nêu rõ nữ tuyển thủ này đã vi phạm nghiêm trọng Điều 9.4.3 của Sổ tay Kỹ thuật Thể thao điện tử khi cố tình sử dụng phần mềm hoặc can thiệp phần cứng bên thứ ba không được phép để tạo lợi thế trong Ván 1 của trận đấu quan trọng với tuyển Việt Nam.

Thông báo án phạt truất quyền thi đấu và trục xuất khỏi SEA Games 33 đã được áp dụng đối với Naphat Warasin

Nhiều khán giả đã phát hiện Naphat Warasin sử dụng phần mềm gian lận và đã có những thời điểm cô rời tay khỏi thiết bị thi đấu, vuốt mặt trong khi trận đấu đang diễn ra. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng hâm mộ bất ngờ nhất là bất chấp việc Naphat Warasin sử dụng phần mềm gian lận để can thiệp trận đấu, tuyển nữ Thái Lan vẫn không thể tạo nên bất kỳ sự khác biệt nào và đành chấp nhận thất bại muối mặt với tỷ số 0-3 trước sức mạnh áp đảo của các cô gái Việt Nam.

Chân dung VĐV vừa bị trục xuất khỏi SEA Games vì gian lận

Ngoài yếu tố chuyên môn, Naphat Warasin còn vướng tranh cãi về hành vi ứng xử trên sóng truyền hình. Trong một buổi phát sóng trực tiếp được phủ sóng trên toàn khu vực ASEAN, nữ tuyển thủ này vô tình có cử chỉ giơ ngón tay giữa về phía máy quay. Dù hành động này được cho là không có chủ ý và đã bị bạn bè can ngăn, nó vẫn bị đánh giá là thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng hình ảnh giải đấu.

Sau trận thua này, đội chủ nhà bị đẩy xuống nhánh thua và sẽ phải quyết đấu với Lào để tranh tấm vé vớt. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đã đường hoàng bước vào trận Chung kết tổng tranh huy chương Vàng, dự kiến diễn ra vào lúc 15h00 chiều nay (16/12) với tâm thế của kẻ chiến thắng đầy thuyết phục.