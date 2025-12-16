Võ sĩ Việt Nam uất ức khóc ngay trên sàn đấu vì bị xử thua Thái Lan rất khó hiểu ở SEA Games 33

Làng võ thuật Việt Nam đang dậy sóng trước những quyết định gây tranh cãi và khó hiểu từ đội ngũ trọng tài Pencak Silat tại SEA Games 33 sáng ngày 16/12, khiến hai võ sĩ Việt Nam chịu thất bại dù đã thi đấu quả cảm, thậm chí phải nhập viện cấp cứu.

Trường hợp đầu tiên thuộc về võ sĩ Vũ Văn Kiên ở hạng cân 60kg. Trong trận đấu, Vũ Văn Kiên đã tung một đòn đánh chính xác vào vùng bụng của đối thủ Thái Lan khiến VĐV này bất động dưới sàn, một vùng hợp lệ được bảo vệ bởi giáp.

Tuy nhiên, thay vì tính điểm hoặc xử thua đối thủ do không thể tiếp tục, trọng tài lại đưa ra quyết định gây sốc xử thua cho võ sĩ Việt Nam. Võ sĩ Việt Nam không kìm được nước mắt vì uất ức ngay trên sàn đấu.

Văn Kiên bật khóc rời sàn đấu (Ảnh chụp màn hình)

Tình huống thứ hai, xảy ra với võ sĩ Minh Triết ở hạng cân 65kg. Minh Triết đã phải hứng chịu một đòn đánh phạm quy nghiêm trọng từ đối thủ Malaysia trực diện vào cổ.

Đòn đánh nguy hiểm này đã gây chấn thương nghiêm trọng cho Minh Triết. Anh lập tức nôn thốc ngay trên sàn đấu và buộc phải đi cấp cứu. Đây là đòn đánh nguy hiểm, thế nhưng Minh Triết không được xử thắng, đối thủ Malaysia lại là người được tuyên bố chiến thắng.

VĐV Minh Triết nôn thốc và phải cấp cứu (Ảnh chụp màn hình)



