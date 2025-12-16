Toàn cảnh vụ BTC SEA Games bắt VĐV Việt Nam phải thi đấu lại, nam sinh lớp 11 vẫn hạ Thái Lan giành HCV

Mới đây, nội dung thi đấu đơn nam môn bowling tại SEA Games 33 bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi BTC yêu cầu một số VĐV thi đấu lại vòng bán kết đơn nam do ghép cặp sai. Quyết định chưa từng có tiền lệ này nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận. Giữa bối cảnh đầy áp lực ấy, Trần Hoàng Khôi - nam sinh lớp 11 của Việt Nam - vẫn giữ được sự bình tĩnh, vượt qua đối thủ chủ nhà Thái Lan để giành tấm HCV lịch sử cho bowling Việt Nam.

Trần Hoàng Khôi - VĐV 16 tuổi của Việt Nam buộc phải thi đấu lại bán kết bowling do sai sót từ BTC (Ảnh: Thailand Tenpin Bowling Federation (TTBF)

Quyết định "thi đấu lại" gây xôn xao

Ban đầu, vòng bán kết đơn nam môn bowling đã diễn ra theo lịch trình. Tuy nhiên, ban chuyên môn phát hiện sai sót trong việc ghép cặp và sắp xếp làn thi đấu, khiến một số VĐV không đối đầu đúng đối thủ theo quy định.

Ngay lập tức, BTC yêu cầu các VĐV liên quan thi đấu lại từ vòng bán kết. Động thái này khiến dư luận bất ngờ, bởi việc "đánh lại" ở SEA Games là điều cực kỳ hiếm gặp, đặc biệt khi các VĐV đã dốc toàn bộ thể lực và tinh thần cho lượt đấu trước đó.

Trong số những người chịu ảnh hưởng trực tiếp có Trần Hoàng Khôi - đại diện Việt Nam, mới 16 tuổi, đang theo học lớp 11 và là VĐV trẻ nhất của nội dung thi đấu. Trần Hoàng Khôi bước vào bán kết gặp đại diện chủ nhà Napat Buspanikokul. Trận đấu đang diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn có lợi cho Hoàng Khôi, khi tay ném trẻ của Việt Nam vươn lên dẫn trước với cách biệt đáng kể và tiến rất gần tới chiến thắng. Thế nhưng, Ban tổ chức bất ngờ thông báo có sai sót trong khâu ghép cặp. Theo thể thức chuẩn, Hoàng Khôi phải đối đầu với Jesus San Jose (Philippines), trong khi Napat Buspanikokul lẽ ra gặp Syazirol Shamsudin (Malaysia) ở vòng bán kết.

Nguyên nhân thực sự phía sau sai sót

Làm rõ vụ việc, Hiệp hội Bowling Thái Lan sau đó chính thức lên tiếng. Theo Thairaith, bà Suwalai Satruli, Tổng thư ký Hiệp hội Bowling Thái Lan, cho biết nguyên nhân xuất phát từ lỗi kỹ thuật trong khâu tổ chức thi đấu, thuộc trách nhiệm của Liên đoàn Bowling châu Á (Asian Bowling Federation - ABF), chứ không phải từ phía chủ nhà hay các đoàn tham dự.

Tại SEA Games 33, môn bowling thay đổi thể thức, áp dụng mô hình của Asian Indoor Games. Theo thể thức này, 8 VĐV vượt qua vòng đầu sẽ được ghép cặp đấu loại trực tiếp, chọn người vào bán kết rồi tiếp tục sàng lọc để tìm 2 cái tên vào chung kết.

Chính sự thay đổi này đã dẫn đến nhầm lẫn trong khâu ghép cặp. Khi bộ phận chấm điểm gửi danh sách, các cặp đấu đã bị hoán đổi, không đúng quy định. Vòng bán kết diễn ra do chưa kịp rà soát lại thể thức, cho đến khi bộ phận luật của Liên đoàn Bowling phát hiện các VĐV đã thi đấu sai làn và sai đối thủ.

Theo phía Liên đoàn Bowling châu Á, nếu để giải đấu tiếp tục đến khi kết thúc, hệ quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc dừng lại giữa chừng để sửa sai. Do đó, BTC buộc phải đưa ra quyết định khó khăn: hủy kết quả vòng bán kết và tổ chức thi đấu lại đúng cặp đấu.

Dù quyết định từ Ban tổ chức làm dấy lên không ít tranh cãi, Trần Hoàng Khôi vẫn chấp nhận thi đấu lại và tính điểm từ đầu theo đúng cặp đấu được điều chỉnh. Đối đầu với Jesus San Jose (Philippines) ở bán kết, Trần Hoàng Khôi thi đấu chắc chắn và giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 226-149 để tiến vào trận chung kết.

Trần Hoàng Khôi chấp nhận thi đấu lại bán kết và vẫn xuất sắc giành HCV ở chung kết (Ảnh: Thailand Tenpin Bowling Federation (TTBF)

Áp lực gấp đôi - bản lĩnh của nam sinh lớp 11

Việc phải thi đấu lại đồng nghĩa với việc tâm lý và thể lực của các VĐV bị thử thách nặng nề, đặc biệt với một VĐV trẻ như Trần Hoàng Khôi. Thế nhưng, trái với những lo lắng ban đầu, nam sinh lớp 11 của Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung đáng kinh ngạc.

Bước vào trận quyết định tái ngộ Napat Buspanikokul, Hoàng Khôi đối đầu với đại diện chủ nhà Thái Lan trong bầu không khí căng thẳng. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nước bạn, VĐV trẻ của Việt Nam vẫn thể hiện sự lì lợm, thực hiện những cú ném chính xác, kiểm soát thế trận để giành chiến thắng chung cuộc 235-210, qua đó mang về tấm HCV bowling đầu tiên trong lịch sử SEA Games cho Việt Nam.

Tấm HCV lịch sử của Trần Hoàng Khôi giữa cuộc thi đầy drama (Ảnh: Thailand Tenpin Bowling Federation (TTBF)

Chiến thắng của Trần Hoàng Khôi không chỉ giúp bowling Việt Nam lần đầu tiên giành HCV tại SEA Games, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đến trong hoàn cảnh đầy biến động. Từ tâm điểm của một sự cố tổ chức, giải đấu khép lại bằng khoảnh khắc vinh quang của VĐV Việt Nam trẻ nhất nội dung.