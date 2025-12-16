Video: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khóc nức nở vì lỡ HCV SEA Games, xem thôi cũng thấy nghẹn lòng

Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 tối ngày 15/12 giữa Việt Nam và Thái Lan đã kết thúc trong những khoảnh khắc xúc động và tiếc nuối tột cùng. Dù đã thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm và kéo đối thủ vào set đấu thứ năm quyết định, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn phải chấp nhận thất bại sát nút 2-3 (19-25, 25-13, 25-18, 23-25, 23-25).

Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt các cô gái đã chiến đấu hết mình. Đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy là người bật khóc nức nở nhất, gục xuống sân rồi dùng tay che mặt, không thể kìm nén sự tiếc nuối khi tấm HLV lịch sử vuột khỏi tầm tay chỉ trong vài điểm số mong manh ở set 5.

Khoảnh khắc cuối trận chung kết SEA Games đầy cảm xúc (Video: Hải Đăng)

Các VĐV từ Kiều Trinh đến Kim Thoa... cũng không giấu được sự thất vọng, cúi mặt thẫn thờ. Dù chỉ giành được HCB nhưng đây là trận đấu rất nỗ lực của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Những giọt nước mắt này không chỉ là sự tiếc nuối cho một khoảnh khắc lịch sử đã rất gần, mà còn là minh chứng cho tinh thần chiến đấu quả cảm và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đội, khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng tự hào.