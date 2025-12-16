Bóng chuyền nữ Việt Nam thua "nghiệt ngã" ở SEA Games, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: “Đây là đất Thái Lan nên tôi phải chịu"

Thất bại 2-3 nghẹt thở trước Thái Lan trong trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 tối 15/12 đã khép lại bằng những giọt nước mắt tiếc nuối của tuyển Việt Nam. Giữa dư âm nghiệt ngã ấy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có những chia sẻ thẳng thắng về trách nhiệm, pha bóng tranh cãi và áp lực sân khách.

"Đây là đất Thái Lan nên tôi phải chịu"

Tâm điểm của sự tiếc nuối dồn nén vào cuối set 5 quyết định, khi hai đội giằng co từng điểm số, kéo dài đến tỷ số 23-25.

Tình huống gây tranh cãi nhất xảy ra khi Việt Nam khiếu nại pha bóng nghi đối phương đã chạm lưới. HLV Tuấn Kiệt xác nhận cầu thủ Kiều Trinh cảm nhận rõ lưới bị rung và ban huấn luyện đã quyết định khiếu nại. Tuy nhiên, ông cũng chấp nhận thực tế phũ phàng rằng ở góc quay đó, rất khó để trọng tài có thể bắt lỗi.

Sau khi trọng tài biên công nhận pha bóng khiến Việt Nam thua điểm, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chắp tay vái, rồi nói một câu ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh, phản ánh áp lực vô hình của đội chủ nhà: “Đây là đất Thái Lan nên tôi phải chịu".

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ hẹn HCV SEA Games (Ảnh: HĐ)

Việc khiếu nại không thành công ở tình huống này cũng đã khiến tuyển Việt Nam mất quyền xem lại video hỗ trợ cho pha bóng cuối cùng của trận đấu.

Pha bóng tranh cãi quyết định tấm HLV của Thái Lan (Ảnh: VTVgo)

"Chúng ta tự đánh mất cơ hội"

Mặc dù không hài lòng với tình huống trọng tài, HLV Tuấn Kiệt lại không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ông hướng sự chỉ trích về chính khả năng tận dụng cơ hội của đội nhà.

Phát biểu sau trận, ông Kiệt nhấn mạnh: “Chúng ta có cơ hội để kết thúc trận đấu, và chúng ta đã không làm được. Chúng ta nên tự trách mình vì đã có cơ hội, nhưng không thể giải quyết được trận đấu".

Dù thất bại trong cuộc đua HCV, HLV Tuấn Kiệt khẳng định ông không có gì để chê trách các học trò, mà ngược lại còn dành nhiều lời khen cho tinh thần chiến đấu quả cảm và sự tiến bộ rõ rệt của toàn đội.