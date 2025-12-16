Biến căng tại SEA Games 33: Đội Pencak Silat Malaysia đuổi đánh trọng tài vì bị xử thua Thái Lan

Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 33 đang diễn ra tại Thái Lan vừa xảy ra sự cố nghiêm trọng và hỗn loạn. Cụ thể chiều ngày 15/12, các thành viên của đoàn thể thao Malaysia đã bùng phát cơn giận dữ, có hành vi quá khích truy đuổi và tấn công trọng tài sau khi VĐV nước này bị xử thua một cách đầy tranh cãi.

Sự việc đỉnh điểm xảy ra trong trận tứ kết hạng cân B nữ (50-55 kg) giữa VĐV Nor Farah Mazlan của Malaysia và đối thủ chủ nhà Chongthima (Thái Lan). Trận đấu diễn ra căng thẳng và kết thúc với tỉ số điểm bằng nhau 60-60.

Tuy nhiên, tổ trọng tài đã đưa ra quyết định cuối cùng là xử VĐV Nor Farah Mazlan thua cuộc, dựa trên tiêu chí phạm lỗi nhiều hơn. Phán quyết này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội từ ban huấn luyện và các thành viên đoàn Malaysia.

Các thành viên của đoàn thể thao Malaysia đã bùng phát cơn giận dữ (Ảnh cắt từ video)

Sự phản đối nhanh chóng vượt ra ngoài giới hạn. Một nhóm lớn VĐV và ban huấn luyện Malaysia đã lao vào sàn đấu, bao vây và chỉ trích các trọng tài. Khung cảnh trở nên hỗn loạn khi một số thành viên quá khích truy đuổi và có ý định tấn công vật lý các trọng tài điều khiển trận đấu.

Cảnh tượng hỗn loạn ở địa điểm thi đấu Pencak Silat (Video: Nazoowann)

Lực lượng an ninh và cảnh sát buộc phải triển khai khẩn cấp để kiểm soát đám đông bùng nổ, thiết lập hàng rào bảo vệ và hộ tống an toàn các trọng tài ra khỏi khu vực thi đấu.

Sự cố đã khiến trận đấu bị gián đoạn và gây chấn động lớn trong giới truyền thông cũng như cộng đồng thể thao khu vực.

Mặc dù Malaysia đã phản đối bằng những hành động quyết liệt nhất, BTC SEA Games 33 và Liên đoàn Pencak Silat Đông Nam Á cuối cùng đã xác nhận giữ nguyên kết quả ban đầu VĐV Chongthima của Thái Lan được xử thắng và giành quyền vào vòng bán kết.