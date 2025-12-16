Nữ võ sĩ Việt Nam đời thường xinh đẹp ngất ngây, "lên sàn" tung cú đấm giành luôn 2 HCV SEA Games

Tham dự SEA Games 2025 diễn ra trên đất Thái Lan, nữ võ sĩ Đinh Thị Hương đã xuất sắc đem về 2 tấm HCV cho karate Việt Nam ở 2 nội dung: kumite hạng cân 68 kg nữ và kumite đồng đội nữ (cùng với Nguyễn Thị Diệu Ly, Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu). Cô nàng được khen hết lời vì sức mạnh vô đối cùng thần thái tự tin, và hơn nữa là nhan sắc xinh đẹp nổi bật.

Đinh Thị Hương thể hiện phong độ tốt ở SEA Games 33 khi giành 2 HCV về cho Karate Việt Nam (Ảnh: Asian Karate Foundation)

Đinh Thị Hương ăn mừng cùng lá cờ Việt Nam đầy tự hào (Ảnh: Asian Karate Foundation)

Tấm HCV nội dung kumite hạng cân 68 kg nữ của Đinh Thị Hương đến sau trận chung kết đầy cảm xúc với võ sĩ Indonesia Zefanya. Đây là lần thứ hai liên tiếp cô bảo vệ thành công ngôi vô địch ở hạng cân này, và cũng là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của đội tuyển võ karate trong đại hội lần này. Đinh Thị Hương đã vượt qua đối thủ với tỷ số 8-5 nhờ bản lĩnh và sự điềm tĩnh ở những thời điểm quyết định. Chiến thắng ấy không chỉ là một ngôi vô địch đơn thuần, mà còn là minh chứng cho quá trình hy sinh, thay đổi bản thân và không ngừng nỗ lực vì màu cờ sắc áo.

Đinh Thị Hương trên bục vinh quang (Ảnh: Asian Karate Foundation)

Đinh Thị Hương khép lại SEA Games 33 với cú đúp HCV gây sốt (Ảnh: FBNV)

Người hâm mộ và giới chuyên môn ví Đinh Thị Hương như "siêu nhân biến hình" bởi hành trình thay đổi hình thể cực kỳ ấn tượng để phù hợp với chiến lược thi đấu của đội tuyển. Trước đây, cô từng thi đấu ở hạng cân thấp hơn, thậm chí ép cân xuống dưới 50kg để dự SEA Games 2017 và 2022, nhưng không đạt thành công như kỳ vọng.

Đinh Thị Hương sở hữu gương mặt ưa nhìn, nụ cười hiền thu hút người hâm mộ (Ảnh: FBNV)

Đến SEA Games 32 và nay là SEA Games 33, Đinh Thị Hương quyết định tăng cân và chuyển lên thi đấu ở hạng dưới 68kg, một bước đi táo bạo giúp cô khai thác tối đa sức mạnh và kỹ thuật của bản thân.

Đinh Thị Hương đời thường xinh đẹp cuốn hút cỡ này (Ảnh: FBNV)

Nhan sắc ngọt ngào của Đinh Thị Hương (Ảnh: FBNV)

Đinh Thị Hương từ một cô gái nhỏ nhẹ, từng gặp khó khăn với vấn đề sức khoẻ, dạ dày, đại tràng khi tăng cân, nay toả sáng rực rỡ trên sàn đấu quốc tế. Mỹ nhân karate trở thành gương mặt truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều vận động viên trẻ Việt Nam. Với vai trò là đội trưởng đội karate nữ, thành công của Đinh Thị Hương tại SEA Games 33 không chỉ giúp đội tuyển tiếp tục khẳng định vị thế ở khu vực mà còn là tấm gương cho hành trình phát triển bản thân với mồ hôi, nước mắt và trái ngọt sau cùng.