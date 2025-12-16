VĐV Việt Nam bị đối thủ Malayisa đánh vào cổ, đổ gục trên sàn Pencak Silat tại SEA Games phải đưa đi cấp cứu gấp

Hạng cân 65kg Pencak Silat tại SEA Games 33 ngày 16/12 đã xảy ra sự cố nghiêm trọng khi võ sĩ Nguyễn Minh Triết của Việt Nam bị đối thủ Malaysia hạ gục bằng một đòn đánh nguy hiểm dẫn đến chấn thương nặng.

Minh Triết nằm đổ gục trên sàn

VĐV này nôn thốc

Diễn biến trận bán kết hạng cân đối kháng 65kg giữa Nguyễn Minh Triết và đại diện Malaysia đã đi đến đỉnh điểm kịch tính, nhưng kết thúc bằng một sự cố không mong muốn. Trong một tình huống thi đấu, võ sĩ Malaysia đã tung ra một cú đấm hiểm hóc, trực tiếp tác động vào vùng cổ của Minh Triết.

Minh Triết gục xuống sàn đấu với dấu hiệu đau đớn sau đó bắt đầu nôn thốc nôn tháo ngay tại khu vực thi đấu. Tình trạng sức khỏe nghiêm trọng buộc đội ngũ y tế phải can thiệp khẩn cấp. Minh Triết sau đó đã được đưa ra khỏi sân và chuyển thẳng đi cấp cứu để kiểm tra và điều trị chấn thương nguy hiểm này. Kết quả trận đấu trọng tài cho VĐV Malaysia giành chiến thắng.

Nhân viên y tế lập tức vào can thiệp

VĐV Malayisa được xử thắng

VĐV Việt Nam được nhân viên y tế đưa ra ngoài còn VĐV Malaysia tung đòn hiểm được xử thắng