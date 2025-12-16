Bức ảnh gây sốt của cặp đôi hot nhất SEA Games 33: Trai tài gái giỏi, đẹp đôi còn "lụm" cả "rổ" huy chương!

Không cần phát biểu dài dòng hay khoảnh khắc ăn mừng cầu kỳ, chỉ một bức ảnh đứng cạnh nhau cùng những tấm huy chương lấp lánh, cặp đôi VĐV bơi lội Phạm Thanh Bảo - Võ Thị Mỹ Tiên đã đủ khiến cộng đồng mạng thả tim rần rần. Ở SEA Games 33, cặp đôi vàng của làng bơi Việt Nam không chỉ ghi dấu bằng thành tích chuyên môn ấn tượng mà còn trở thành gương mặt được nhắc tên nhiều nhất ngoài đường đua xanh.

Tham dự SEA Games 2025 tại Thái Lan, Võ Thị Mỹ Tiên để lại dấu ấn đậm nét khi bỏ túi 6 tấm huy chương, trong đó có 3 HCB ở các nội dung 800m tự do, 400m hỗn hợp cá nhân và 200m bướm. Bên cạnh đó, nữ kình ngư sinh năm 2002 còn góp công mang về 3 HCĐ ở các nội dung tiếp sức 4x100m tự do, 4x200m tự do nữ và 200m hỗn hợp cá nhân. Dù chưa thể chạm tay vào HCV, nhưng những Mỹ Tiên thể hiện vẫn đủ cho thấy bản lĩnh và sự bền bỉ của nàng "tiên cá" với nụ cười hiền lành.

Phạm Thanh Bảo và Võ Thị Mỹ Tiên gây sốt với chuyện tình ngọt ngào ở SEA Games 33 (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Phạm Thanh Bảo vẫn cho thấy đẳng cấp của "hoàng tử ếch" Đông Nam Á khi thi đấu cực kỳ thuyết phục. Kình ngư sinh năm 2000 xuất sắc hoàn tất cú đúp HCV ở hai cự ly 100m và 200m ếch, đồng thời góp thêm 1 HCĐ ở nội dung tiếp sức 4x100m nam. Sự ổn định về phong độ cùng bản lĩnh được chứng minh ở kì đại hội đầy kỉ niệm này.

Điều khiến bức ảnh chụp chung của cặp đôi vàng làng bơi lội gây sốt SEA Games 33 không chỉ nằm ở số lượng huy chương "rủng rỉnh", mà còn ở cảm giác đôi lứa xứng đôi: hai con người trẻ tuổi, cùng đam mê, cùng nỗ lực và cùng nhau tỏa sáng ở đấu trường lớn nhất khu vực. Không cần phô trương, chỉ đứng cạnh nhau thôi cũng đủ toát lên đúng tinh thần "trai tài - gái giỏi", tình cảm lại cực ngọt ngào.

Các nội dung thi đấu của đội tuyển bơi lội Việt Nam tại SEA Games 33 đã khép lại, nhưng hình ảnh Thanh Bảo - Mỹ Tiên cùng khoe huy chương vẫn lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Với người hâm mộ, đó không chỉ là một khoảnh khắc đẹp của thể thao Việt Nam, mà còn là minh chứng rằng tình yêu, sự đồng hành và khát khao chinh phục đỉnh cao hoàn toàn có thể song hành trên con đường vinh quang.