Hình ảnh xấu xí nhất SEA Games 33 của nữ game thủ Thái Lan: Cúi đầu, gằm mặt khi bị phát hiện gian lận

Theo thông báo chính thức được phát đi từ Ủy ban Olympic Thái Lan, vận động viên Naphat Warasin (biệt danh Tokyogurl) thuộc đội tuyển Liên Quân Mobile nữ nước này đã chính thức bị truất quyền thi đấu và gạch tên khỏi toàn bộ kỳ đại hội. Quyết định kỷ luật nêu rõ nữ tuyển thủ này đã vi phạm nghiêm trọng Điều 9.4.3 của Sổ tay Kỹ thuật Thể thao điện tử khi cố tình sử dụng phần mềm hoặc can thiệp phần cứng bên thứ ba không được phép để tạo lợi thế trong Ván 1 của trận đấu quan trọng với tuyển Việt Nam.

Nữ game thủ Liên Quân gian lận bằng phần mềm thứ 3 đã bị truất quyền thi đấu và gạch tên khỏi kỳ SEA Games

Trong trận đấu này, Naphat Warasin sử dụng phần mềm gian lận và đã có những thời điểm cô liên tục rời tay khỏi thiết bị thi đấu, vuốt mặt trong khi trận đấu đang diễn ra. Từ vị thế là niềm hy vọng của nước chủ nhà trong bộ môn Liên Quân Mobile, nữ tuyển thủ này đã tự tay gạch tên mình khỏi SEA Games 33 theo cách ê chề nhất, để lại một vết nhơ khó gột rửa.

Khoảnh khắc bị trọng tài tiếp cận để xác minh hành vi gian lận, sự tự tin thường thấy của một tuyển thủ chuyên nghiệp đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một chuỗi những hành động phản ánh rõ sự hoang mang và sợ hãi tột độ. Xuyên suốt quá trình làm việc, nữ game thủ này liên tục cúi gằm mặt xuống bàn, tránh né mọi ánh nhìn từ camera và khán giả. Đỉnh điểm của sự xấu hổ là khi cô dùng tay che kín gương mặt mình.

Nữ game thủ liên tục che mặt sau khi bị trọng tài phát hiện

Cúi gằm mặt, bịt tai là những phản ứng của nữ game thủ sau khi bị trọng tài kiểm tra thiết bị thi đấu gian lận đã cài đặt phần mềm thứ 3

Đáng lên án hơn cả là thái độ thiếu trung thực ngay cả khi sự việc đã bại lộ. Thay vì dũng cảm thừa nhận sai lầm để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, Naphat Warasin lại cố gắng đưa ra những lời thanh minh yếu ớt với trọng tài. Nhưng trước bằng chứng rõ ràng, nữ game thủ này đã bị truất quyền thi đấu và gạch tên khỏi toàn bộ kỳ SEA Games 33 - án phạt mức nặng nhất từ chính BTC SEA Games nước chủ nhà.

Việc bị trục xuất khỏi SEA Games 33 là cái giá quá đắt nhưng hoàn toàn xứng đáng. Đây là lời cảnh tỉnh đanh thép cho bất kỳ ai có ý định dùng chiêu trò gian lận để vượt lên sự công bằng của thể thao.