Cộng đồng Liên Quân Thái Lan "muối mặt" vì bê bối SEA Games: "Xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu"

Một bê bối chưa từng có vừa gây chấn động bộ môn Esports tại SEA Games 33 khi vận động viên chủ nhà bị phát hiện gian lận ngay trong trận Chung kết nhánh thắng gặp Việt Nam. Điều đáng nói là dù đã sử dụng "thủ thuật", đội tuyển này vẫn phải nhận thất bại toàn diện.

Theo thông báo chính thức được phát đi từ Ủy ban Olympic Thái Lan, vận động viên Naphat Warasin (biệt danh Tokyogurl) thuộc đội tuyển Liên Quân Mobile nữ nước này đã chính thức bị truất quyền thi đấu và gạch tên khỏi toàn bộ kỳ đại hội. Quyết định kỷ luật nêu rõ nữ tuyển thủ này đã vi phạm nghiêm trọng Điều 9.4.3 của Sổ tay Kỹ thuật Thể thao điện tử khi cố tình sử dụng phần mềm hoặc can thiệp phần cứng bên thứ ba không được phép để tạo lợi thế trong Ván 1 của trận đấu quan trọng với tuyển Việt Nam.

Thông báo truất quyền thi đấu và gạch tên khỏi kỳ đại hội của BTC SEA Games 33

Vụ việc nữ tuyển thủ Naphat Warasin (Tokyogurl) bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong trận đấu gặp Việt Nam không chỉ là một cú sốc về mặt chuyên môn, mà còn tạo nên một làn sóng phẫn nộ dữ dội ngay tại quê nhà Thái Lan. Cùng với sự phẫn nộ, cộng đồng Liên Quân Mobile xứ Chùa Vàng đang trải qua những giờ phút ê chề và thất vọng tột cùng. Họ cho rằng hành vi phi thể thao này đã bôi tro trát trấu vào niềm kiêu hãnh của nền Esports Thái Lan, vốn luôn được đánh giá là hàng đầu khu vực.

Nữ game thủ Liên Quân Mobile gian lận bị bắt tại trận và truất quyền thi đấu ngay sau đó

Giữa tâm bão chỉ trích, Frozenkiss - nữ game thủ kiêm streamer nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng bậc nhất trong cộng đồng Liên Quân Mobile Thái Lan - đã không giấu nổi sự bức xúc. Trên trang cá nhân của mình, cô đã đăng tải một bài viết dài đầy tâm trạng, đại diện cho tiếng lòng của những người làm nghề chân chính đang cảm thấy bị phản bội bởi chính đồng hương của mình. Frozenkiss bày tỏ sự đau xót khi công sức xây dựng uy tín cho các giải đấu nữ bấy lâu nay có nguy cơ đổ sông đổ bể chỉ vì lòng tham và sự thiếu trung thực của một cá nhân.

Frozenkiss - nữ game thủ huyền thoại của Liên Quân Mobile Thái Lan cho biết cô xấu hổ "không biết giấu mặt vào đâu" sau khi biết tin về bê bối gian lận

Nguyên văn chia sẻ đầy chua xót của Frozenkiss về sự việc:

"Thất vọng đến mức không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả luôn. Đã được vào đội tuyển quốc gia rồi thì tại sao lại gian lận chứ? Bình thường ở mấy giải nhỏ thôi việc này đã là không thể chấp nhận được rồi. Còn bao nhiêu đội tuyển nữ khác, họ nghiêm túc tập luyện, thi đấu bằng thực lực, họ đã dày công xây dựng biết bao nhiêu lâu nay. Kỳ SEA Games lần này tôi tin là có rất nhiều người đang dõi theo, và cũng đang có xu hướng muốn thúc đẩy để có các giải đấu nữ chuyên nghiệp, nghiêm túc hơn. Vậy mà cuối cùng tan nát hết! Cái vấn nạn smurf hay đánh hộ (đánh dùm acc) chưa bao giờ chấm dứt dù đã bao nhiêu năm trôi qua. Nói thật lòng là bây giờ tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Một game thủ mà chúng ta từng thi đấu cùng lại mang danh gian lận ở cấp độ quốc gia. Sau vụ này người ta sẽ nhìn các game thủ nữ Thái Lan ra sao đây? Tại sao lại dám phá hoại danh tiếng đất nước đến mức này? Phá nát bao nhiêu tâm huyết của người khác. Cảm thấy quá bất công. Các đội khác họ đã cố gắng đến thế mà phải thua tức tưởi như vậy. Tiếc cho cơ hội của họ thực sự."

Frozenkiss cũng cho rằng game thủ gian lận đã phá nát tất cả tâm huyết của nhiều thế hệ nữ game thủ Thái Lan

Bài đăng của Frozenkiss nhanh chóng nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng Thái Lan. Hàng loạt bình luận phía dưới đều bày tỏ sự đồng tình rằng hành vi của Naphat Warasin là không thể chấp nhận. Nỗi lo ngại lớn nhất của Frozenkiss và cộng đồng không chỉ dừng lại ở tấm huy chương bị mất hay trận thua 0-3 trước Việt Nam, mà là cái nhìn của bạn bè quốc tế về sự chuyên nghiệp của game thủ Thái.

Việc một tuyển thủ khoác áo đội tuyển quốc gia dám cả gan "hack" ngay tại sân khấu lớn nhất khu vực như SEA Games 33 là một vết nhơ khó gột rửa, làm tổn thương sâu sắc đến những nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và sự nghiêm túc trong môi trường thể thao điện tử mà Thái Lan đang dày công theo đuổi.