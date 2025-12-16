Nguyễn Thị Oanh tạo kỳ tích, giành hat-trick HCV SEA Games 33

Kỳ tích tiếp tục gọi tên "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh khi cô xuất sắc giành tấm HCV ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, mang về tấm HCV thứ 43 cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 16/12. Niềm vui càng trọn vẹn hơn khi đồng đội Đoàn Thu Hằng cũng cán đích ở vị trí thứ hai ở cùng nội dung, hoàn tất cú đúp huy chương cho Điền kinh Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh giành HCV 3000m chướng ngại vật

Nguyễn Thị Oanh và Đoàn Thu Hằng giành HCV, HCB

Niềm vui của điền kinh Việt Nam

Tại đường chạy sở trường đã thống trị suốt nhiều kỳ SEA Games, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định đẳng cấp không thể vượt qua của mình. Cô nhập cuộc tự tin và nhanh chóng tách tốp, duy trì khoảng cách an toàn với các đối thủ đến từ khu vực Đông Nam Á.

Nguyễn Thị Oanh băng băng trên đường chạy

Với một chiến thuật hợp lý và nghị lực phi thường, Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thành cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật một cách ngoạn mục, chạm đích đầu tiên với thành tích 10 phút 13 giây 74 và chính thức mang về tấm HCV cá nhân thứ 3 tại Đại hội năm nay. Đáng chú ý, đây là huy chương thứ 15 trong sự nghiệp của Nguyễn Thị Oanh ở đấu trường SEA Games. Trước đó trong ngày 15/12, Nguyễn Thị Oanh đã vượt Nguyễn Thị Huyền (13 HCV) để trở thành "huyền thoại" điền kinh Việt Nam ở SEA Games. Đến hôm nay Oanh lại tiếp tục xô đổ kỷ lục của chính mình.

Thu Hằng có kỳ SEA Games đầu tiên và giành HCB

Thu Hằng bám đuổi theo đàn chị Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy

Nguyễn Thị Oanh và Thu Hằng ăn mừng cùng nhau



