Chính thức: Endgame cho đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan tại SEA Games 33

Đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan rời SEA Games 33

Theo thông báo mới nhất từ phía ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Châu Á và Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan, đội tuyển nữ Liên Quân Mobile của quốc gia này sẽ chính thức kết thúc hành trình tại SEA Games 33 ngay trong ngày 16/12. Như vậy, đội tuyển này cũng từ bỏ trận đấu tranh 3-4 với đội tuyển Lào.

Ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Châu Á và Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan thông báo đội tuyển Liên Quân nữ của nước chủ nhà rút khỏi giải.

Đội tuyển nữ Liên Quân Mobile rời giải đầy tủi hổ

Trước khi thông báo rời giải, nữ tuyển thủ Warasin Naraphat của Thái Lan đã bị xử phạt vì hành vi gian lận "sử dụng phần mềm của bên thứ 3 tác động vào trận đấu". Nguyên nhân được cho là vì cô này đã nhờ người đánh hộ khi thi đấu tại SEA Games 33. Đây là hành động chưa từng có tiền lệ và ngay lập tức, Warasin đã bị thông báo truất quyền thi đấu toàn bộ nội dung Esports tại SEA Games 33.

Trước đó Warasin Naraphat đã bị xử phạt vì hành vi gian lận.

Có thể chính vụ việc của Warasin đã tác động rất lớn đến quyết định của phía chủ nhà Thái Lan, khi vị trí của cô thi đấu là Xạ Thủ - một vai trò quan trọng và khó lòng có thể thay thế ngay lập tức.