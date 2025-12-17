Hotgirl eSports Thái Lan dính bê bối ở SEA Games: "Nếu gian lận, tôi đã thắng đội Việt Nam"

Cộng đồng thể thao điện tử (eSports) Đông Nam Á đang rúng động trước một vụ bê bối nghiêm trọng liên quan đến hành vi gian lận tại SEA Games 33. Tâm điểm của vụ việc là Naphat Warasin, hay còn được biết đến với nickname Tokyogurl, nữ VĐV của đội tuyển Liên Quân Mobile (RoV) nữ Thái Lan. Sau khi đội tuyển của cô nhận thất bại 0-3 trước đội tuyển Việt Nam, Tokyogurl đã bị đồng đội và cơ quan chức năng nghi ngờ về việc sử dụng phần mềm thứ ba hoặc can thiệp bất hợp pháp vào thiết bị thi đấu, vi phạm nghiêm trọng quy tắc của giải.

Nữ VĐV Thái Lan trả lời người hâm mộ về vụ việc (Ảnh: Khaosod)

Trước cơn bão chỉ trích dữ dội và các cáo buộc vi phạm điều lệ, theo Khaosod Tokyogurl đã lên tiếng phủ nhận. Cô khẳng định mình không gian lận và giải thích rằng câu nói gây sốc: "Nếu tôi gian lận thì chắc đã thắng đội Việt Nam rồi". Nữ VĐV này nhấn mạnh rằng áp lực thi đấu đã khiến cô hoảng loạn, phải nhập viện điều trị. Tokyogurl cũng phủ nhận hành động giơ ngón tay giữa bị chỉ trích là xúc phạm, cho rằng đó chỉ là cử chỉ đùa với người bên cạnh khi máy quay đang ghi hình người khác.

Tuy nhiên, lời giải thích này không thể làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) cùng Ban tổ chức đã xác định có dấu hiệu vi phạm. Hậu quả là Tokyogurl bị truất quyền thi đấu tại SEA Games 33 ngay lập tức. Cùng với đó, Garena RoV Thái Lan đã ban hành lệnh cấm thi đấu vô thời hạn đối với cô trong các giải đấu chuyên nghiệp,và công ty quản lý của nữ VĐV này cũng quyết định chấm dứt hợp đồng.

Tokyogurl bị công ty chủ quản cắt hợp đồng

Để thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng tuyệt đối đối với các luật lệ thi đấu, TESF đã đưa ra một quyết định mạnh mẽ rút toàn bộ đội tuyển nữ Liên Quân Mobile khỏi SEA Games 33.