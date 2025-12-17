Chủ tịch FIFA chúc mừng bóng đá Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Trong bối cảnh các đội tuyển bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị cho những trận chung kết then chốt tại SEA Games 33, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa đón nhận một tin vui lớn khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino đã chính thức gửi lời chúc mừng và khích lệ đặc biệt tới bóng đá Việt Nam, sau khi cả hai đại diện là U22 Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều xuất sắc giành vé vào chơi trận chung kết.

Sự việc diễn ra bên lề cuộc họp của các ban chức năng FIFA tại Doha, Qatar. Tại đây, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc gặp gỡ quan trọng với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström.

U22 Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết SEA Games (Ảnh: PH)

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines ở chung kết SEA Games (Ảnh: HĐ)

Chủ tịch Infantino đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và gửi lời chúc mừng trực tiếp đến ông Trần Quốc Tuấn về thành tích ấn tượng của các đội tuyển trẻ và đội tuyển nữ tại kỳ SEA Games lần này. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực phát triển bóng đá của Việt Nam.

"Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn về thành tích các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành quyền vào thi đấu trận Chung kết tại SEA Games 33, đồng thời gửi lời chúc các đội tuyển tiếp tục thi đấu thành công," thông báo từ VFF nêu rõ.

Cũng trong cuộc gặp này, Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với những kết quả tích cực mà bóng đá Việt Nam đạt được trên đấu trường khu vực và quốc tế. Sự công nhận từ lãnh đạo cao cấp của FIFA cho thấy vị thế của bóng đá Việt Nam ngày càng được củng cố trong bản đồ bóng đá thế giới.