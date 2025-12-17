Nữ xạ thủ vác bụng bầu 4 tháng đấu SEA Games, giành 2 HCV

Không ồn ào khoe khoang, không ai hay biết cho đến phút cuối, Dewi Laila Mubarokah đã âm thầm tạo nên một trong những khoảnh khắc truyền cảm hứng nhất SEA Games 2025: thi đấu khi đang mang thai 4 tháng và mang về cùng lúc hai huy chương vàng cho Indonesia.

Tại SEA Games 2025, Dewi Laila Mubarokah - xạ thủ trụ cột của đội tuyển bắn súng Indonesia - góp mặt ở nội dung súng trường hơi 10m nữ. Trong suốt các loạt bắn, cô giữ phong độ ổn định, bản lĩnh và lạnh lùng đúng chất của một VĐV dày dạn kinh nghiệm. Kết quả, Dewi giành HCV cá nhân, đồng thời cùng đồng đội bước lên bục cao nhất ở nội dung đồng đội.

Điều đặc biệt chỉ được hé lộ sau khi cuộc thi khép lại: Dewi thi đấu trong tình trạng mang thai 4 tháng. Suốt thời gian chuẩn bị và thi đấu, thông tin này chỉ được chia sẻ với một nhóm rất nhỏ người thân cận. Với Dewi, ưu tiên lớn nhất là hoàn thành nhiệm vụ cho đội tuyển, song song với việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em bé.

Nữ xạ thủ Indonesia mang thai 4 tháng, giành 2 HCV SEA Games 33

Giai đoạn đầu thai kỳ mang đến không ít thử thách. Dewi phải đối mặt với những cơn buồn nôn, mệt mỏi nhưng vẫn duy trì giáo án tập luyện khoa học, điều chỉnh cường độ hợp lý và tuân thủ chặt chẽ chế độ dinh dưỡng dành cho bà bầu. Đặc biệt, cô chủ động làm việc với Cơ quan chống doping Indonesia để đảm bảo mọi loại thuốc, thực phẩm bổ sung đều được phê duyệt thông qua hệ thống TUE của WADA.

Trên khán đài hôm ấy, chồng cô - Fathur Gustafian, cũng là một xạ thủ chuyên nghiệp - lặng lẽ dõi theo từng loạt bắn. Chiến thắng của Dewi không chỉ là thành quả cá nhân, mà còn là kết tinh của kỷ luật, tinh thần đồng đội và sự hy sinh thầm lặng của cả gia đình.

Hai tấm HCV tại SEA Games 2025, nối dài thành tích từng giành vàng tại SEA Games 2021 tổ chức ở Việt Nam, một lần nữa khẳng định đẳng cấp bền bỉ của Dewi Laila Mubarokah.