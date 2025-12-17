Phỏng vấn hot girl 2k6 nhảy cao cực táo bạo giành HCV cho Việt Nam, trên sân mộc mạc, đời thường xinh như thiên thần

Kim Anh chia sẻ về tấm HCV SEA Games trong lần đầu tham dự

Trong ngày thi đấu sôi nổi của điền kinh SEA Games 2025, đoàn thể thao Việt Nam đón thêm một khoảnh khắc bùng nổ đến từ cái tên còn rất trẻ. Ở tuổi 19, Bùi Thị Kim Anh đã có màn trình diễn khiến cả khán đài nín thở rồi vỡ òa, khi xuất sắc giành HCV nội dung nhảy cao nữ, qua đó mang về tấm HCV thứ 46 cho Việt Nam ở đại hội năm nay.

Tâm điểm của cuộc thi chính là cú chinh phục mức xà 1m86 đầy táo bạo của Kim Anh. Trong bối cảnh các đối thủ lần lượt dừng bước, VĐV sinh năm 2006 vẫn giữ được sự bình tĩnh, tập trung cao độ và "bay" qua mức xà quyết định để khẳng định vị trí số một. Khoảnh khắc Kim Anh tiếp đất an toàn, bảng điện tử hiện tên Việt Nam ở vị trí cao nhất đã khiến cả khu vực thi đấu như nổ tung.

Không chỉ mang về tấm HCV danh giá, thành tích này còn là kỷ lục cá nhân của Kim Anh, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của một gương mặt trẻ đang lên của điền kinh Việt Nam. Chiến thắng của cô càng ý nghĩa hơn khi vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến từ Philippines, khép lại phần thi với dấu ấn thuyết phục.

Kim Anh gây sốt ở SEA Games 33 khi giành HCV nhảy cao, visual lại xinh đẹp rạng rỡ

Chia sẻ về tấm HCV trong lần đầu dự SEA Games, hot girl Việt Nam cho biết: "Em rất vui, rất xúc động vì không nghĩ mình làm được. Đây là giải lớn, em cũng hơi tâm lý một chút. Nhưng mình đã làm được tốt nên là sau này em sẽ cố gắng làm tốt hơn".

Trước khi giành HCV với mức xà 1m86, Kim Anh đã thử chinh phục mức xà 1m89 nhưng không thành công. Cô nàng cho biết bản thân mình khi thi đấu đặt tâm thế thoải mái: "Vì mức xà đó cũng là đỉnh điểm rồi, lúc đó em chỉ thoải mái nếu làm được thì mừng, không được thì về cố gắng tập luyện để đạt mức xà cao hơn nữa. Em không đặt cụ thể mức xà nào mà em chỉ cố gắng hoàn thành từng mức xà một, những mức dưới sẽ qua lần đầu tiên luôn để lấy lợi thế".

Về cơ duyên đến với điền kinh, Kim Anh mộc mạc nói: "Ngày xưa em đi học, thầy thể dục ở trường cho em đi thi huyện, tỉnh. Các thầy ở tỉnh thấy em có tố chất nên tuyển em lên, em tập môn này được 6 năm rồi, và cũng bị chấn thương nhiều ở cổ chân và lưng. Những ngày đó rất stress, buồn vì không tập được nhưng có thầy, cô luôn bên cạnh động viên mình nên mình có động lực cố gắng".

Hot girl nhảy cao Việt Nam hạnh phúc khi giành HCV ngay lần đầu dự SEA Games

Không chỉ vậy, Kim Anh còn gây sốt với visual xinh đẹp nổi bật ở SEA Games 33. Cô gái 19 tuổi sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt đẹp, ngũ quan ưa nhìn. Dù chỉ để mặt mộc khi thi đấu, Kim Anh vẫn rạng rỡ với nụ cười sáng bừng. Đời thường cô nàng cực thu hút với dáng vẻ nàng thơ, được netizen ưu ái so sánh với các idol Hàn Quốc vì vẻ đẹp trong trẻo, tự nhiên.