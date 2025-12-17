Kéo co Việt Nam đụng độ Thái Lan cực khốc liệt, giành luôn huy chương vàng SEA Games

SEA Games 33 đang chứng kiến một cuộc thư hùng đầy kịch tính, trong đó có màn so tài khốc liệt giữa Việt Nam và Thái Lan ở nội dung kéo co. Mặc dù là môn thể thao chưa được chuyên nghiệp hóa hoàn toàn tại Việt Nam, nhưng đội tuyển của chúng ta đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ trước đối thủ Thái Lan được coi là "anh cả kéo co" của khu vực.

Tại SEA Games 33, đội tuyển kéo co Việt Nam tham dự 5 nội dung: 560kg hỗn hợp (4 nam, 4 nữ), 500kg nữ (8 người), 600kg nam (8 người), 250kg nữ (4 người) và 300kg nam (4 người).

Trước đối thủ mạnh, đội tuyển kéo co Việt Nam đã cho thấy một hình ảnh khác biệt. Các VĐV dù có chiều cao khiêm tốn hơn đối thủ lại sở hữu ưu điểm về cấu tạo cơ thể với bộ xương nặng và khả năng giữ trọng tâm tốt tạo ra lực kéo hiệu quả. Đặc biệt ở nội dung hỗn hợp nam nữ, tuyển kéo co Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Thái Lan để giành HCV.

Màn chung kết nghẹt thở, Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 nội dung hỗn hợp (Video: AA)

Điểm đáng chú ý là đội tuyển Việt Nam không phải là các VĐV chuyên nghiệp. Họ là một tập hợp đầy thú vị của những người làm nhiều ngành nghề khác nhau như luật sư, nhân viên văn phòng, sinh viên, thậm chí có cả một bác sĩ trẻ. Chính niềm đam mê đã gắn kết họ lại và cùng nhau chinh phục thử thách tại đấu trường khu vực.

Các VĐV nam kéo co Việt Nam khi đối đầu Thái Lan

Cả hai nội dung nam Việt Nam đều giành HCB

Kết quả sau ngày thi đấu 16/12, Việt Nam giành HCĐ ở nội dung 250kg nữ, 3 HCB ở các nội dung 500kg nữ, 300kg nam và 600kg nam, trong đó điểm nhấn là chiếc HCV ở nội dung 560kg hỗn hợp. Kéo co Việt Nam khép lại SEA Games 33 với đủ màu huy chương.

Nữ VĐV kéo co visual sáng bừng

Các cô gái nhỏ con nhưng sức mạnh phi thường

Việt Nam giành HCB nội dung nữ 500kg, Thái Lan giành HCV

Kéo co Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 5 huy chương

Việt Nam và Thái Lan tại nội dung kéo co

Đội tuyển kéo co nữ Việt Nam giành 1 HCB, 1 HCĐ

Ảnh: Anh Anh



