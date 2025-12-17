Fan girl thành công nhất lúc này là ai: Giành HCV SEA Games, vỡ òa bật khóc vì được SOOBIN chúc mừng

Khép lại SEA Games 33 tại Bangkok, Đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam đã viết nên cái kết trọn vẹn nhất cho hành trình thi đấu đầy bản lĩnh và tự hào. Với phong độ áp đảo xuyên suốt giải đấu, các cô gái Việt Nam toàn thắng 13 trận liên tiếp, để rồi bùng nổ trong trận chung kết với chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Đội tuyển Lào, chính thức mang về tấm Huy chương Vàng danh giá cho thể thao điện tử nước nhà.

Tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam mang về tấm HCV danh giá tại SEA Games 33

Một trong những tuyển thủ để lại ấn tượng đậm nét nhất chính là Đỗ Kỳ Duyên (biệt danh Celine) trong vai trò đi rừng. Cô thi đấu cực kỳ ấn tượng trong tất cả các ván đấu, trình diễn kỹ năng đỉnh cao, điển hình như màn trình diễn vị tướng Nakroth mãn nhãn khán giả.

Được biết, nữ tuyển thủ 23 tuổi theo học ngành Tài chính Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trang Facebook cá nhân của Kỳ Duyên có hơn 6.000 lượt theo dõi.

Kỳ Duyên - tuyển thủ đi rừng cực kỳ ấn tượng của tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam

Một điểm đáng chú ý nữa chính là Kỳ Duyên cũng là một KINGDOM - fan hâm mộ của SOOBIN chính hiệu. Nam ca sĩ đã có một hành động siêu dễ thương là chúc mừng "công chúa nhà mình" được Huy chương Vàng SEA Games.

Ngay sau đó, Kỳ Duyên cũng cho biết mình vỡ òa cảm xúc và đã khóc khi được thần tượng của mình chúc mừng tấm HCV lịch sử của Liên Quân Mobile.

Kỳ Duyên xúc động chia sẻ niềm vui cùng SOOBIN

Nhiều khán giả cũng cho biết Kỳ Duyên đang là "fan girl thành công nhất" khi có được thành tích đáng nể là mang HCV SEA Games về cho Việt Nam và còn được thần tượng chúc mừng và cùng chia sẻ niềm vui.

Đây có lẽ là kỷ niệm đẹp và cũng là thành tích mà cô gái vàng của Liên Quân Mobile có thể "sĩ cả đời".