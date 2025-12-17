HLV U22 Thái Lan: Bắt buộc phải thắng Việt Nam ở chung kết SEA Games 33

Sáng 17/12, tại cuộc họp báo trước thềm trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa ĐT U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã có những chia sẻ đầy quyết tâm.

"Mục tiêu chính của chúng tôi là giành huy chương vàng. U22 Việt Nam là đội giỏi, chất lượng. Chúng tôi đã thi đấu 3 trận, có thể thắng các đối mạnh. Lần gần nhất gặp nhau chúng tôi đã thua họ. Nhưng muốn giành HCV phải thắng vào ngày mai. Đó là bắt buộc".

ĐT Việt Nam từng đối đầu với Thái Lan ở chung kết SEA Games các năm 2019, 2003, 2005, so với hiện tại, HLV trưởng của U22 Thái Lan nhận định: "Trước đây, chúng tôi có rất nhiều cầu thủ tốt. Hiện tại, chúng tôi cũng có dàn cầu thủ đặc biệt. Đối thủ cũng vậy.

Một số cầu thủ chúng tôi đã gặp trước đây. Cầu thủ Việt Nam phát triển tốt. Họ được ủng hộ từ đội trẻ đến đội tuyển. Cầu thủ số 7 (Đình Bắc - PV) giỏi. Chúng tôi phải kiểm soát cậu ấy và lối chơi của Việt Nam".

HLV Thawatchai quyết tâm đưa U22 Thái Lan vô địch SEA Games 33 (Ảnh: Changsuek)

HLV Thawatchai thể hiện mong muốn đưa Thái Lan thành đội bóng mạnh ở châu Á: "Chúng tôi đã hồi phục tốt và trở lại. Đội mạnh, tinh thần đồng đội tốt. Trong đợt tập huấn, chúng tôi đã đối đầu nhiều đội mạnh châu Á. Lần này gặp Việt Nam là thử thách lớn. Nhưng chúng tôi muốn trở thành đội mạnh châu Á. Muốn làm được thế, phải vượt qua Việt Nam, giành HCV".

Trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h30 ngày mai 18/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok).