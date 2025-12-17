Việt Nam đấu Thái Lan chung kết SEA Games, HLV Kim Sang-sik: "Mong trọng tài công tâm"

Trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào lú 19h30 ngày 18/12 trên sân vận động Rajamangala (Thái Lan). Đây được xem là trận đấu hấp dẫn nhất được người hâm mộ chờ đón tại SEA Games 33. Trong bối cảnh vấn đề trọng tài ở SEA Games 33 có nhiều "điểm nóng", HLV Kim Sag-sik khi được hỏi về công tác trọng tài đã nói thẳng:

"Trận chung kết ngày mai rất quan trọng với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có trận đấu của U23 châu Á vào tháng 1 năm sau (2026), nên tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cầu thủ của cả hai đội thi đấu an toàn, không gặp chấn thương. Vai trò của trọng tài cũng vô cùng quan trọng. Mong các trọng tài sẽ làm việc công tâm để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để hai đội chơi một cách công bằng, giúp trận đấu diễn ra một cách trọn vẹn nhất".

HLV Kim Sang-sik mong trận đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra trọng vẹn (Ảnh: PH)

Đáng chú ý, trận đấu chung kết của U22 Việt Nam diễn ra trên sân mà đội tuyển Việt Nam từng vô địch ASEAN Cup đầu năm 2025. Cũng vì vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng hy vọng vào một chiến thắng.

"Tháng 1 năm nay, đội tuyển chúng ta đã nâng cao chiếc cúp vô địch ở sân vận động này. Tôi rất hy vọng rằng, trận đấu này các cầu thủ U22 cũng sẽ có thể nâng cúp vô địch để khép lại một năm 2025 tốt đẹp", ông Kim chia sẻ.

Về phần mình hậu vệ Phạm Lý Đức cho biết trận đấu này rất quan trọng và sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng.

"Trận đấu này rất quan trọng đối với chúng tôi. Toàn đội đã sẵn sàng và luôn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến từ HLV. Ngày hôm nay, HLV đã căn dặn rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai, chiến đấu hết mình vì người dân và người hâm mộ. Hy vọng ngày mai sẽ có nhiều cổ động viên đến sân tiếp sức, để đội bóng có thể mang lại niềm vui trọn vẹn cho tất cả mọi người".