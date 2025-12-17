Võ sư Thái Lan vừa dự SEA Games 33 gặp tai nạn qua đời

Ngày 17/12, cộng đồng thể thao Thái Lan bàng hoàng trước thông tin huấn luyện viên đội tuyển karate Kanokporn Donsamran, qua đời trong một vụ tai nạn giao thông tại huyện Wang Saphung, tỉnh Loei. Vụ việc xảy ra lúc 00h16 hôm nay. Chiếc xe chở bà Kanokporn đâm vào đuôi xe tải chở mía. Thời điểm đó, huấn luyện viên của đội karate Thái Lan trên đường trở về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển tham dự SEA Games lần thứ 33 tại Bangkok.

Bà Kanokporn, 38 tuổi, đóng vai trò quan trọng trong thành tích ấn tượng của đội tuyển karate Thái Lan tại SEA Games 33. Đội chủ nhà giành tới 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Sự ra đi của bà được xem là một mất mát lớn đối với cộng đồng thể thao và karate Thái Lan.

Thái Lan bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của bà. (Nguồn: DailyNews)

Hiệp hội Karate Thái Lan đã đăng lời chia buồn trên mạng xã hội: "Hiệp hội Karate Thái Lan xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình bà Kanokporn Donsamran, vợ của Tổng thư ký Hiệp hội. Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của bà" .

Cộng đồng thể thao Thái Lan đang bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đối với bà Kanokporn, một huấn luyện viên tận tâm, người đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp karate quốc gia.