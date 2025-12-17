Võ sĩ Thái Lan chơi xấu, VĐV Việt Nam vẫn hiên ngang giành HCV SEA Games, nói luôn: "Không có chuyên môn còn đánh xấu"

Sáng 17/12, võ sĩ Nguyễn Tấn Sang xuất sắc mang về tấm HLV cho pencak silat Việt Nam ở hạng cân 80 kg khi vượt qua VĐV Bunchit Suthat (Thái Lan) trong trận chung kết. Sau trận đấu, võ sĩ Việt Nam cho biết đối thủ đã nhiều lần sử dụng các tiểu xảo, chơi không đẹp, song những chiêu trò này không thể ngăn cản anh đi đến chiến thắng.

"Tôi từng thi đấu với bạn đối thủ người Thái Lan này ở SEA Games năm 2023. Lúc đó, bạn ấy cũng đánh xấu, đánh vào cằm khiến tôi ngất. Bạn bị xử thua. Lần này em gặp lại, tôi nghĩ bạn sẽ chơi đẹp nhưng không ngờ chuyên môn của bạn không tốt mà lối đánh cũng y như vậy, thậm chí còn đánh xấu nhiều hơn. Tôi muốn thi đấu với tinh thần thượng võ để làm sao không chỉ là thi đấu lần này mà gặp những lần sau còn dễ nhìn mặt nhau, dễ nói chuyện với nhau. Dù vậy, đối phương chắc không nghĩ vậy", Tấn Sang bức xúc chia sẻ.

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang giành HCV SEA Games (Ảnh: FBNV)

Đối đầu với võ sĩ chủ nhà Thái Lan ở hạng cân 80kg, Nguyễn Tấn Sang đã phải chịu áp lực cực lớn không chỉ từ khán đài mà còn từ lối đánh có phần thô bạo của đối phương. Trong suốt trận đấu, đối thủ liên tục sử dụng các đòn đánh phạm quy và tiểu xảo nhằm gây ức chế tâm lý và khiến võ sĩ Việt Nam mất bình tĩnh.

Tuy nhiên, thay vì cuốn theo lối chơi tiêu cực, Tấn Sang đã thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Anh kiên trì tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện, bản lĩnh và sự lì lợm của võ sĩ Việt Nam đã hoàn toàn khuất phục đối thủ để giành HCV SEA Games 33.

Chiến thắng của Nguyễn Tấn Sang không chỉ đơn thuần là một tấm huy chương về mặt thành tích, mà còn là minh chứng cho tinh thần võ đạo cao thượng của VĐV Việt Nam.